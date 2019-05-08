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08 травня 2019, середа, 08:55 351
Політика 2019-05-08T10:00:03+03:00
Українські Новини
Суд зобов'язав зняти Калєтніка з розшуку, - адвокат

Суд зобов'язав зняти Калєтніка з розшуку, - адвокат

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу представника Ігоря Калєтніка та зобов’язав Генпрокуратуру скасувати його розшук. Суд встановив незаконність дій Генеральної прокуратури та черговим рішенням визнав, що кримінальне провадження за так званими «диктаторськими законами» - політичне переслідування колишнього заступника голови Верховної Ради.

Про це адвокат Калєтніка Ірина Залюбовська повідомила на своїй сторінці в Фейсбук.

Це не перше рішення суду стосовно справи Ігоря Калєтніка, прийняте судами за останній період.

Нагадаємо, 2 квітня Печерський суд зобов’язав Державне бюро розслідування розпочати кримінальне провадження щодо прокурорів Генпрокуратури, які перевищили службові повноваження і не виконали попередні судові рішення про припинення кримінального переслідування Калєтніка.

«Такі дії прокурорів незаконні та суперечать нормам права. Прокурори ГПУ переслідували Калєтніка, виконуючи вказівки керівництва», - зазначила адвокат Калєтніка. За її словами, нині ДБР повинно розслідувати та виявити всіх причетних до організації злочинів проти її клієнта.
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