Україну обрали до складу двох комісій ООН - Комісії з народонаселення і розвитку та Комісії з наркотичних засобів. Про це повідомляє Twitter Постійного представництва України при ООН. Відповідне рішення було прийнято у вівторок, 7 травня.

"Сьогодні україна обрано Комісію з наркотичних засобів (на 2020-2023 роки) та в Комісії з народонаселення і розвитку (на 2020-2024 роки)", - йдеться в повідомленні.

До повноважень Комісії з народонаселення і розвитку відносяться проблеми народонаселення, стратегій його інтеграції і розвитку, формування рад урядової політики в цій галузі.

Комісія ООН з наркотичних засобів та її секретаріат у формі Управління ООН з наркотиків і злочинності займається боротьбою з розповсюдженням наркотиків, злочинами, пов'язаними з їх нелегальним виготовленням і розповсюдженням.

Нагадаємо, що Україна почала трирічне членство в Раді ООН з прав людини. 15 грудня 2016 року Генеральна асамблея ООН обрала Україну непостійним членом Ради безпеки ООН на 2016-2017 роки.