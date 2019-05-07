HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом

Телеканал HBO прокоментував несподівану появу в четвертому епізоді восьмого сезону "Гри престолів" паперового стаканчика з кав'ярні Starbucks, що викликав бурхливу реакцію фанатів серіалу в соцмережах, повідомляє "Російська служба BBC".\r\n"Латте з'явився в кадрі помилково. Насправді Дейенеріс замовляла трав'яний чай", - йдеться в жартівливій заяві телеканалу.\r\nНевідповідний реаліям картини реквізит з'явився на столі поруч з Буренародженою Матір'ю драконів Дейенеріс Таргаріен, яку грає Емілія Кларк, під час бенкету в Вінтерфеллі з нагоди перемоги над армією білих ходоків на чолі з Королем Ночі.\r\nУважні глядачі помітили кіноляп, який відразу став приводом для жартів і дотепів в соціальних мережах.\r\nКористувачі Twitter жартували, що Дейенеріс так сильно втомилася під час битви при Вінтерфеллі, що відправилася в кав'ярню Starbucks за стаканчиком латте. Також користувачі соцмережі жартували, що повне ім'я героїні серіалу, швидше за все, не вмістилося на стакані.\r\n\r\n\r\nПредставник Starbucks відреагував на їдкі жарти глядачів раніше, ніж творці серіалу.\r\n"Чесно кажучи, ми здивувались, що вона (Дейенеріс Таргаріен, - ред.) не замовила драконівській напій (прохолодний напій Dragon Drink доступний в деяких країнах, де працюють кав'ярні Starbucks, - ред.)", - зізналися в компанії.\r\n\r\nВиконавчий продюсер Берні Колфілд в інтерв'ю радіостанції WNYC також прокоментувала кадри зі стаканом зі Starbucks.\r\n"Як ви знаєте, Вестерос був першим місцем, де з'явилися кав'ярні Starbucks", - спробувала відбутися жартами Колфілд. Однак вона вибачилася за прикру помилку і зізналася, що сама була в шоці, коли побачила у фільмі забутий стаканчик.\r\nКолфілд зазначила, що реквізитори та декоратори працюють на "1000 відсотків", і подібні проколи під час зйомок "Гри престолів" - велика рідкість.\r\n"Якщо це найгірше, що вони знайшли в серіалі, то у нас явно все добре", - сказала Берні Колфілд.\r\n\r\nДеякі користувачі соцмереж, однак, не були розташовані жартувати і поставилися до кіноляпу досить серйозно, зазначивши, що хоча все це смішно і кумедно, проте творці серіалу витратили два роки на зйомки нового сезону і при цьому допустили таку грубу помилку.\r\n\r\nБагато глядачів, втім, поблажливо поставилися до помилки, допущеної творцями "Гри престолів".\r\n"Мені подобається, що Дейенеріс відправила когось до Starbucks незабаром після битви при Вінтерфеллі. Навіть Буренароджена Матір драконів потребує своєї щоденної чашки кави, щоб функціонувати!" - написала дівчина під ніком Theodora.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Стівен Кінг назвав свого фаворита в "Грі престолів" і посадив його на Залізний трон.\r\nРаніше HBO показав першу серію заключного сезону "Гри престолів" і соцмережі "захопили" нові меми про серіал.