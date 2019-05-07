HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляпом

HBO пояснив стакан зі Starbucks у Дейенеріс в останній серії "Гри престолів", а соцмережі сміються над кіноляп

Дейнерис зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону "Гри престолів".

Дейнерис зі стаканчиком зі Starbucks у 4 епізоді 8 сезону "Гри престолів".

Телеканал HBO прокоментував несподівану появу в четвертому епізоді восьмого сезону "Гри престолів" паперового стаканчика з кав'ярні Starbucks, що викликав бурхливу реакцію фанатів серіалу в соцмережах, повідомляє "Російська служба BBC".

"Латте з'явився в кадрі помилково. Насправді Дейенеріс замовляла трав'яний чай", - йдеться в жартівливій заяві телеканалу.

Невідповідний реаліям картини реквізит з'явився на столі поруч з Буренародженою Матір'ю драконів Дейенеріс Таргаріен, яку грає Емілія Кларк, під час бенкету в Вінтерфеллі з нагоди перемоги над армією білих ходоків на чолі з Королем Ночі.

Уважні глядачі помітили кіноляп, який відразу став приводом для жартів і дотепів в соціальних мережах.

Користувачі Twitter жартували, що Дейенеріс так сильно втомилася під час битви при Вінтерфеллі, що відправилася в кав'ярню Starbucks за стаканчиком латте. Також користувачі соцмережі жартували, що повне ім'я героїні серіалу, швидше за все, не вмістилося на стакані.

Представник Starbucks відреагував на їдкі жарти глядачів раніше, ніж творці серіалу.

"Чесно кажучи, ми здивувались, що вона (Дейенеріс Таргаріен, - ред.) не замовила драконівській напій (прохолодний напій Dragon Drink доступний в деяких країнах, де працюють кав'ярні Starbucks, - ред.)", - зізналися в компанії.

Виконавчий продюсер Берні Колфілд в інтерв'ю радіостанції WNYC також прокоментувала кадри зі стаканом зі Starbucks.

"Як ви знаєте, Вестерос був першим місцем, де з'явилися кав'ярні Starbucks", - спробувала відбутися жартами Колфілд. Однак вона вибачилася за прикру помилку і зізналася, що сама була в шоці, коли побачила у фільмі забутий стаканчик.

Колфілд зазначила, що реквізитори та декоратори працюють на "1000 відсотків", і подібні проколи під час зйомок "Гри престолів" - велика рідкість.

"Якщо це найгірше, що вони знайшли в серіалі, то у нас явно все добре", - сказала Берні Колфілд.

Деякі користувачі соцмереж, однак, не були розташовані жартувати і поставилися до кіноляпу досить серйозно, зазначивши, що хоча все це смішно і кумедно, проте творці серіалу витратили два роки на зйомки нового сезону і при цьому допустили таку грубу помилку.

Багато глядачів, втім, поблажливо поставилися до помилки, допущеної творцями "Гри престолів".

"Мені подобається, що Дейенеріс відправила когось до Starbucks незабаром після битви при Вінтерфеллі. Навіть Буренароджена Матір драконів потребує своєї щоденної чашки кави, щоб функціонувати!" - написала дівчина під ніком Theodora.

Як повідомляли Українські Новини, Стівен Кінг назвав свого фаворита в "Грі престолів" і посадив його на Залізний трон.

Раніше HBO показав першу серію заключного сезону "Гри престолів" і соцмережі "захопили" нові меми про серіал.