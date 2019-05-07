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07 травня 2019, вівторок, 23:30 42
Силові структури 2019-07-15T04:08:10+03:00
Українські Новини
Українець намагався ввезти до Росії вибухівку через харківський кордон

Українець намагався ввезти до Росії вибухівку через харківський кордон

Прикордонники Харківського загону спільно з працівниками митниці 7 травня затримали громадянина України при спробі ввезти в Росію вибухівку в міжнародному автомобільному пункті пропуску "Гоптівка" (Харківська область).

Про це сказано в повідомленні прес-служби Східного регіонального Управління Державної прикордонної служби, передають Українські Новини.

У пункт пропуску прибув автомобіль Nissan, на якому в Росію прямував громадянин України.

"Під час огляду автомобіля відбулося спрацьовування службової собаки прикордонників, натренованої на пошук зброї та вибухівки", - сказано в повідомленні.

Під час подальшого огляду правоохоронці виявили в газовому балоні транспортного засобу 56 банок із написом Creatine, наповнених речовиною, схожою на порох.

Речовину вилучено та направлено на експертизу.

До правоохоронних органів направлено повідомлення про протиправне діяння, яке містить ознаки кримінального злочину за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, мешканець Маріуполя намагався вивезти з окупованих територій тротилові шашки.

Також у Запоріжжі затримали двох чоловіків, які торгували зброєю і боєприпасами із зоні ООС, а в одному із запорізьких кафе виявили схованку з боєприпасами.

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