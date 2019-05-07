Турка посадили на 4 роки до в'язниці за смерть 19-річної дівчини під Запоріжжям

Апеляційний суд Запорізької області засудив громадянина Туреччини до 4 років позбавлення волі за скоєння дорожньо-транспортної пригоди, що спричинило смерть пішохода - 19-річної жінки у Василівці (районний центр області).

Про це сказано в повідомленні прес-служби прокуратури області, передають Українські Новини.

За даними відомства, суд визнав турка винним у тому, що він 31 грудня 2017 року у Василівці на автомобілі Peugeot 607 з іноземною реєстрацією збив дівчину-пішохода і втік із місця аварії, не надавши допомоги потерпілій.

Постраждала від отриманих травм померла.

Турка затримали 4 вересня 2018 року у Василівці й заарештували.

У грудні 2018 Василівський районний суд Запорізької області визнав турка винним і засудив до умовного тюремного ув'язнення.

Прокуратура оскаржила цей вирок і суд апеляційної інстанції засудив його до 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Як повідомляли Українські Новини, турок заочно отримав 15 років в'язниці за вбивство співвітчизника в Харкові. Також турку заочно повідомили про підозру за вбивство студенток у Харкові.

Тим часом на Житомирській трасі жінку збили вантажівка і легковий автомобіль.