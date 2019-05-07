Кличко з Волкером обговорили ситуацію в Україні напередодні парламентських виборів

Мер Києва Віталій Кличко у Вашингтоні зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.\r\nПро це повідомила прес-служба мера.\r\n"Ми говорили про ситуацію в Україні після президентських та напередодні парламентських виборів. Про те, які серйозні виклики стоять перед Україною, і про підтримку нашими партнерами євроатлантичного курсу української держави", - зазначив Кличко.\r\nСполучені Штати обіцяють і надалі підтримувати Україну у втіленні необхідних реформ, боротьбі з корупцією, реалізації євроатлантичних прагнень.\r\n"Ми в США зацікавлені продовжувати підтримку України на її шляху демократичних реформ, в реформуванні державних інституцій, в економічних реформах, які зміцнять країну. Зокрема - у боротьбі з корупцією та в прагненні України стати повноправним членом євроатлантичної спільноти", - зазначив Курт Волкер в короткому відео, яке вони записали разом з Віталієм Кличком.\r\nУ Вашингтоні відбулася зустріч Кличка і з керівництвом та аналітиками Євроатлантичної ради (Atlantic Council), зокрема з Джоном Гербстом та Андерсом Аслундом.\r\nСьогодні ввечері мер Києва візьме участь та виступить на урочистому заході, присвяченому вшануванню пам’яті сенатора Джона Маккейна. Окрім Кличка на вечорі виступлять відомі американські політики.\r\nПід час візиту до США Віталій Кличко також зустрінеться з керівництвом USAID, керівниками Міжнародного республіканського інституту та іншими впливовими американськими політиками.