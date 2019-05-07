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07 травня 2019, вівторок, 19:53 373
Політика 2019-05-07T21:30:03+03:00
Українські Новини
Кличко з Волкером обговорили ситуацію в Україні напередодні парламентських виборів

Кличко з Волкером обговорили ситуацію в Україні напередодні парламентських виборів

Курт Волкер і Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера
Курт Волкер і Віталій Кличко. Фото: прес-служба мера

Мер Києва Віталій Кличко у Вашингтоні зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту США з питань України Куртом Волкером.

Про це повідомила прес-служба мера.

"Ми говорили про ситуацію в Україні після президентських та напередодні парламентських виборів. Про те, які серйозні виклики стоять перед Україною, і про підтримку нашими партнерами євроатлантичного курсу української держави", - зазначив Кличко.

Сполучені Штати обіцяють і надалі підтримувати Україну у втіленні необхідних реформ, боротьбі з корупцією, реалізації євроатлантичних прагнень.

"Ми в США зацікавлені продовжувати підтримку України на її шляху демократичних реформ, в реформуванні державних інституцій, в економічних реформах, які зміцнять країну. Зокрема - у боротьбі з корупцією та в прагненні України стати повноправним членом євроатлантичної спільноти", - зазначив Курт Волкер в короткому відео, яке вони записали разом з Віталієм Кличком.

У Вашингтоні відбулася зустріч Кличка і з керівництвом та аналітиками Євроатлантичної ради (Atlantic Council), зокрема з Джоном Гербстом та Андерсом Аслундом.

Сьогодні ввечері мер Києва візьме участь та виступить на урочистому заході, присвяченому вшануванню пам’яті сенатора Джона Маккейна. Окрім Кличка на вечорі виступлять відомі американські політики.

Під час візиту до США Віталій Кличко також зустрінеться з керівництвом USAID, керівниками Міжнародного республіканського інституту та іншими впливовими американськими політиками.
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