Поліція почала розслідувати смерть засудженого в СІЗО в Луцьку

Слідчі Луцького відділення поліції 7 травня почали розслідувати смерть 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі в Луцьку. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.\r\n"Сьогодні вночі в чергову частину Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в слідчому ізоляторі помер 44-річний засуджений", - йдеться в ньому.\r\nСлідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.\r\nПовідомлення про смерть засудженого надійшло на лінію служби "102" поліції близько чотирьох годин ночі.\r\nНа місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.\r\nПомерлий - уродженець Хмельницької області.\r\nЗ метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.\r\nСлідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.\r\nСанкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.\r\nПроводиться досудове розслідування.