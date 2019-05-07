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07 травня 2019, вівторок, 19:07 25
Події 2019-05-07T21:15:04+03:00
Українські Новини
Поліція почала розслідувати смерть засудженого в СІЗО в Луцьку

Поліція почала розслідувати смерть засудженого в СІЗО в Луцьку

Слідчі Луцького відділення поліції 7 травня почали розслідувати смерть 44-річного засудженого в слідчому ізоляторі в Луцьку. Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Волинській області, передають Українські Новини.

"Сьогодні вночі в чергову частину Луцького відділу поліції надійшло повідомлення про те, що в слідчому ізоляторі помер 44-річний засуджений", - йдеться в ньому.

Слідчі за даним фактом розпочали кримінальне провадження за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу.

Повідомлення про смерть засудженого надійшло на лінію служби "102" поліції близько чотирьох годин ночі.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Луцького відділу поліції.

Померлий - уродженець Хмельницької області.

З метою остаточного встановлення часу та причин смерті тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи.

Слідчі Луцького відділу поліції відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Санкція статті визначає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Проводиться досудове розслідування.
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