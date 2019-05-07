На Рівненщині жінка вкусила працівника військкомату під час вручення повістки її синові

51-річна мешканка Рівненської області вкусила 33-річного співробітника військового комісаріату під час вручення повістки її 21-річному синові для проходження військової служби.\r\nПро це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.\r\n"Слідчі Млинівського відділення поліції проводять досудове розслідування за фактом завданих умисного легкого тілесного ушкодження 33-річному жителю райцентру", - йдеться в повідомленні.\r\nІз заявою в поліцію чоловік звернувся щодо притягнення до кримінальної відповідальності 51-річної жінки, яка завдала йому тілесні ушкодження, вкусивши за палець руки, коли він мав намір вручити повістку для проходження військової строкової служби її синові.\r\nСлідчо-оперативна група встановила, що мати з 21-річним сином в той день йшли по вулиці Івана Франка у Млинові (Рівненська область), коли недалеко від них зупинився легковий автомобіль.\r\nЗ салону в цивільному одязі вийшов співробітник військкомату і крикнув хлопцеві, щоб той зупинився, однак мати наказала синові бігти.\r\nТоді співробітник військкомату схопив його рукою за рюкзак, а жінка в цей момент вкусила чоловіка за палець.\r\nПісля вона пояснила поліцейським, що нанесла укус, так як відчула небезпеку.\r\nЖінка стверджує, що не знала, що чоловік з військкомату.\r\nУ кримінальному провадженні, розпочатому за попередньої кваліфікації ч. 1 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу, слідчі дії тривають, зокрема призначена судово-медична експертиза.\r\nЗа її результатами буде прийматися остаточне процесуальне рішення.\r\nСанкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 43-річний п'яний водій 3 грудня 2017 року вкусив співробітника поліції в Луцьку при спробі затримання.