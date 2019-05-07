На Рівненщині жінка вкусила працівника військкомату під час вручення повістки її синові

51-річна мешканка Рівненської області вкусила 33-річного співробітника військового комісаріату під час вручення повістки її 21-річному синові для проходження військової служби.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління Національної поліції у Рівненській області, передають Українські Новини.

"Слідчі Млинівського відділення поліції проводять досудове розслідування за фактом завданих умисного легкого тілесного ушкодження 33-річному жителю райцентру", - йдеться в повідомленні.

Із заявою в поліцію чоловік звернувся щодо притягнення до кримінальної відповідальності 51-річної жінки, яка завдала йому тілесні ушкодження, вкусивши за палець руки, коли він мав намір вручити повістку для проходження військової строкової служби її синові.

Слідчо-оперативна група встановила, що мати з 21-річним сином в той день йшли по вулиці Івана Франка у Млинові (Рівненська область), коли недалеко від них зупинився легковий автомобіль.

З салону в цивільному одязі вийшов співробітник військкомату і крикнув хлопцеві, щоб той зупинився, однак мати наказала синові бігти.

Тоді співробітник військкомату схопив його рукою за рюкзак, а жінка в цей момент вкусила чоловіка за палець.

Після вона пояснила поліцейським, що нанесла укус, так як відчула небезпеку.

Жінка стверджує, що не знала, що чоловік з військкомату.

У кримінальному провадженні, розпочатому за попередньої кваліфікації ч. 1 ст. 125 (умисні легкі тілесні ушкодження) Кримінального кодексу, слідчі дії тривають, зокрема призначена судово-медична експертиза.

За її результатами буде прийматися остаточне процесуальне рішення.

Санкція статті передбачає штраф до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.

Як повідомляли Українські Новини, 43-річний п'яний водій 3 грудня 2017 року вкусив співробітника поліції в Луцьку при спробі затримання.