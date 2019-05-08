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08 травня 2019, середа, 11:00 500 Доповнено
Політика 2019-05-08T12:51:57+03:00
Українські Новини
В Ірпені закривають старші класи в школі, міська влада спростовує

В Ірпені закривають старші класи в школі, міська влада спростовує

В. о. мера Анастасія Попсуй починає виганяти старшокласників з переповнених шкіл Ірпеня?
В. о. мера Анастасія Попсуй починає виганяти старшокласників з переповнених шкіл Ірпеня?

В одній зі шкіл Ірпеня під Києвом влада офіційно вирішили відмовитися від набору і навчання 10-11 класів, оскільки у навчальному закладі для старшокласників не вистачає місць. Доучуватися школярам пропонується у поки неіснуючому Ірпінському академічному ліцеї. Про це повідомили активісти у співтоваристві "Ірпінь Daily".

"Увага! В. о. мера Анастасія Попсуй і ко запускають головне "покращення" освіти Ірпеня - з вересня у ЗОШ №17 розганяють 10-11 класи. Тому що місця для випускників у добудованій минулого року школі немає - всі класи переповнені", - написала місцева мешканка Михайлина Скорик.

За її словами, ті старшокласники, які хочуть продовжити навчання в старших класах Ірпеня, будуть змушені примусово перейти в неіснуючий поки ліцей" або шукати місця за межами "дружнього до школярів краю-раю". "Оскільки всі інші 5 комунальних шкіл Ірпеня попереджені - не брати вигнанців-старшокласників з 17-го", - додала вона.

"Ми вітаємо таке чудове рішення влади забудовників, а також батьків і весь педколектив ЗОШ №17. Крім Попсуй за геніальне рішення можна подякувати Володимира Карплюка, який підписував дозволи на 500 нових висотних будинків з 0 нових шкіл", - додала активістка.

За даними ЗМІ, Ірпінський академічний ліцей Національного університету біоресурсів повинен розміститися в одному з корпусів Ірпінського економічного коледжу. Приміщення коледжу давно не використовуються, корпус повинен бути переведений на баланс Ірпінської міської ради. У приміщеннях планували провести реконструкцію тільки системи теплопостачання та каналізації, а також косметичні ремонти в холах і класах.

(Новина доповнена позицією Ірпінської міськради)

Ірпінська міська рада спростувала інформацію про закриття 10 і 11 класів в Ірпінській школі №17. Про це написав у фейсбуці перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Маркушин.

Міська влада Ірпеня запевняє, що класи не закриватимуть, а навпаки - відкриють нові. З 1 вересня має запрацювати Ірпінський академічний ліцей для учнів 7-11 класів.

Міхайлина Скорик, яка першою заявила про закриття класів, в свою чергу каже в ірпінському пабліку, що інформацію чули сотні батьків і вчителів. А заяви Ірпінської влади не завжди відповідають дійсності.

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