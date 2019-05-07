Майже всі заступники Насалика заробили в квітні більше, ніж він сам

Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого раніше захистив суд від розслідування його незаконного збагачення, за квітень склала 33,8 тис. гривень, його заступників - від 33,4 тис. до 47,5 тис. гривень.

Про це сказано у відповіді Міністерства енергетики та вугільної промисловості на запит Українських Новин.

Сума коштів, нарахована Насалику в квітні, становить 33 767 гривень, з них посадовий оклад - 16 000 гривень.

Міністру також нараховано надбавку за вислугу років у розмірі 8 000 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 3 200 гривень, надбавку за роботу з секретними документами - 3 200 гривень, індексацію - 613 гривень, відпускні - 2 754 гривні.

Зарплата першого заступника Тетяни Максимець становить 44 тис. гривень, заступників Наталії Бойко - 33,4 тис. гривень, Юлії Подкоморної - 41,1 тис. гривень, Анатолія Корзуна - 47,5 тис. гривень, Михайла Близнюка - 36,9 тис. гривень.

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ доручала НАБУ розслідувати декларування недостовірної інформації Насаликом.

Також Насалик отримав за грудень надбавок розміром майже з два оклади.