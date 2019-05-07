Майже всі заступники Насалика заробили в квітні більше, ніж він сам

Заробітна плата міністра енергетики та вугільної промисловості Ігоря Насалика, якого раніше захистив суд від розслідування його незаконного збагачення, за квітень склала 33,8 тис. гривень, його заступників - від 33,4 тис. до 47,5 тис. гривень.\r\nПро це сказано у відповіді Міністерства енергетики та вугільної промисловості на запит Українських Новин.\r\nСума коштів, нарахована Насалику в квітні, становить 33 767 гривень, з них посадовий оклад - 16 000 гривень.\r\nМіністру також нараховано надбавку за вислугу років у розмірі 8 000 гривень, надбавка як державному експерту з питань таємниць - 3 200 гривень, надбавку за роботу з секретними документами - 3 200 гривень, індексацію - 613 гривень, відпускні - 2 754 гривні.\r\nЗарплата першого заступника Тетяни Максимець становить 44 тис. гривень, заступників Наталії Бойко - 33,4 тис. гривень, Юлії Подкоморної - 41,1 тис. гривень, Анатолія Корзуна - 47,5 тис. гривень, Михайла Близнюка - 36,9 тис. гривень.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, ГПУ доручала НАБУ розслідувати декларування недостовірної інформації Насаликом.\r\nТакож Насалик отримав за грудень надбавок розміром майже з два оклади.