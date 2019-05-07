Журналіст Дубинський прокоментував позов Супрун

Виконуюча обов'язки міністра охорони здоров'я Уляна Супрун подала позов до суду проти журналіста Олександра Дубинського про захист честі та гідності.

Про це сказано в повідомленні на сторінці Супрун у соціальній мережі Fаcebook, передають Українські Новини.

"Динаміка інформаційних атак по роботі Міністерства охорони здоров'я України знову набирає обертів. Ледве встигаємо спростовувати фейки, які поширюють опоненти змін... Тільки зареєстрували позовну заяву про захист честі, гідності, ділової репутації та спростування недостовірної інформації в Солом'янському суді", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, минулого тижня Дубинський звинуватив Супрун у тому, що під виглядом реформ вона займається розкраданням і відмиванням бюджетних коштів.

Автор цих матеріалів Олександр Дубинський.

"Особа, яка не здатна надати докази щодо своїх же звинувачень, але не соромиться ними розкидатися. І робить це майже індустріальними темпами. Тому його матеріали схильні вважати замовними", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні зазначено, що у своїх матеріалах щодо Супрун і МОЗ Дубинський видає свої судження за факти або створює довкола реальних подій брехливий контекст.

"Свою брехню він підкріплює або фейковими документами без деталей і коректного посилання на нормативні акти, або документами, що не підкріплюють суть озвучених звинувачень. Кожен із матеріалів - хрестоматійний приклад інструментів пропаганди і маніпуляцій", - сказано в повідомленні.

Також у повідомленні говориться, що на Дубинського мінімум чотири рази подавали позови до суду.

Всі справи стосуються спростування інформації, недостовірної інформації, надання доказів і захисту ділової репутації.

Міністерство охорони здоров'я раніше спростувало інформацію про махінації засобами, спрямованими на закупівлю ліків через Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Програму розвитку ООН (ПРООН) в Україні та закупівельне агентство Crown Agents (Велика Британія), і звинувачує Рахункову палату в маніпулюванні громадською думкою.

(Доповнено коментарем від Олександра Дубинського)

Журналіст Олександр Дубинський написав на своїй сторінці в Facebook пост, в якому пояснив, у чому конкретно він звинувачував Уляну Супрун.

Так, за його словами, підставою для позову Супрун стали його матеріали про:

намір вкрасти гроші на бланках проф. медоглядів

присвоєння бюджетних коштів через ГО-шку власного чоловіка

Як повідомляли Українські Новини, ГПУ завела кримінальну справу щодо махінацій з "пакунків малюка".

Так, понад сто тисяч сімей повинні були отримати безкоштовний "пакунок малюка" до кінця року.

При цьому українки, які народили дитину за кордоном, теж повинні отримати "пакунок малюка".