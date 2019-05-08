Суд поставив крапку у справі про зловживання Ющенка

Солом'янський районний суд Києва відмовився скасувати постанову Національного антикорупційного бюро про закриття кримінальної справи про можливе зловживання владою або службовим становищем колишнім президентом Віктором Ющенком.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Згідно з матеріалами, громадянин (ім'я не вказується) подав скаргу на постанову НАБУ про закриття цієї справи.

У скарзі зазначено, що 28 серпня 2018 року старший детектив НАБУ закрив справу, яка розслідувалася за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, у зв'язку з відсутністю в діях Ющенка складу кримінального злочину.

Позивач просив суд скасувати постанову детектива через його незаконність, оскільки, на його думку, дії Ющенка, які розслідують у цьому кримінальному провадженні, містять формальний склад державного злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

Скаржник вважає, що в порушення вимог закону україни "Про Службу безпеки України", а також закону "Про вищу освіту" Ющенка собі, а також наступним президентам незаконно надав повноваження призначати ректора Національної академії СБУ за поданням голови СБУ.

Також він вважає, що детектив у постанові про закриття кримінального провадження посилається пункт 42 Положення про проходження військової служби військовослужбовцями Служби безпеки, затвердженого указом Президента від 27.12.2007 №1262/2007, що, на його думку, не тільки незаконно, але й є фактичним приховуванням діяння, що містить ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 109 Кримінального кодексу.

16 квітня суд розглянув скаргу і відмовив у її задоволенні.

Як повідомляли Українські Новини, Віктор Ющенко відзначив 65-річчя.

Раніше Ющенко заявив, що через недовіру до влади воєнний стан було введено тільки в 2018.

Крім того, Ющенко порівняв президентські вибори 2019 року з виборами 1999 року.