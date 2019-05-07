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07 травня 2019, вівторок, 16:51 35
Події 2019-05-07T18:30:04+03:00
Українські Новини
Авто посла Канади в Україні застрягло в грязюці на Черкащині

Авто посла Канади в Україні застрягло в грязюці на Черкащині

Авто посла Канади. Фото: twitter/WaschukCanUA
Авто посла Канади. Фото: twitter/WaschukCanUA

Посол Канади в Україні Роман Ващук застряг на автомобілі в грязюці в Черкаській області.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини

"Черкаська область відома своїм багатим чорноземом. У поєднанні з глиною і сльотою від дощу це може стати проблемою для недосвідчених водіїв на грунтових дорогах (тобто для мене). Спасибі Руслану з села Буда, який виштовхнув і вивів нас з нашої трясовини", - написав посол.

Ващук Також опублікував фото, зроблене під час поїздки, на якому зображена зупинка громадського транспорту з написом на ній "Де дорога?".

Посол зазначив, що це питання особливо гостре для Черкаської області.

Як повідомляли Українські Новини, до цього машині заступник міністра інфраструктури відірвало колесо через ями на дорозі.

При цьому раніше ями в асфальті на дорогах Тернополя залатали бруківкою.

А до того кортеж Порошенка "скакав" по вибоїнах розбитих доріг у Львівській області.

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