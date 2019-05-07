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07 травня 2019, вівторок, 13:58 9
ЗМІ 2019-05-07T18:30:06+03:00
Українські Новини
Журналіст Іванов заявив про незаконний обшук будинку своїх батьків

Журналіст Іванов заявив про незаконний обшук будинку своїх батьків

Нацполіція України. Фото: vesti-ukr.com
Нацполіція України. Фото: vesti-ukr.com

Журналіст Денис Іванов звинуватив співробітників Національної поліції України в незаконному обшуку будинку своїх батьків.

Про це він повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сьогодні Нацполіція провела обшук у будинку моїх батьків. Це пов'язано з проектом журналістських розслідувань, яким займалася група авторів, і я мав до цього проекту відношення. Влітку 2018 року автори проекту зробили ряд публікацій у ФБ-паблику ACAB. У групі публікувалися матеріали критичного змісту про роботу Нацполіції. У тому числі 2 поста про Євгена Шевцове (заступника начальника Головного слідчого управління Нацполіції)", - написав журналіст.

Іванов зазначив, що спокійно ставиться до погроз на свою адресу, враховуючи специфіку роботи журналіста, - в Україні журналісти часто стикаються з тиском з боку фігурантів розслідувань.

"Так було до обшуку у моїх батьків. Сьогодні о 7 ранку Нацполіція вломилася до їх будинку, там був лише мій 83-річний дідусь, який дуже важко це переніс. Підстави для обшуку - мій батько спілкувався зі мною у месенджері. Тобто, підставою для обшуку став сам факт мого листування з батьком", - уточнив Іванов.

За словами журналіста, заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Шевцов використовує свою посаду для реалізації плану помсти за журналістську діяльність.

"Я не дуже емоційна людина. Я не люблю хайп, гучних заяв і всього цього. Але сьогодні я хочу публічно зафіксувати наступне: я докладу усих зусиль, усього свого професійного досвіду, щоб такі люди не могли знаходиться за законом на волі й тим більше працювати у правоохоронних органах", - резюмував Іванов.

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