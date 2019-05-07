Професор Інституту журналістики Іванов заявив про незаконні обшуки та арешт рахунків з іноземними грантами

Професор Київського Національногого університету імені Тараса Шевченка та президент Академії української преси Валерій Іванов заявив про незаконні обшуки у себе вдома.\r\nПро це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.\r\nЗа його словами обшуки проводить поліція за рішенням Печерського районного суду міста Києва. Суд також заарештував рахунки професора Іванова, на які надходять кошти від іноземних донорів.\r\n"Це ідіотизм і знущання. На ці рахунки надходили гроші лише від іноземних структур: представництв німецьких політичних фондів, американських організацій (IREX та Internews), посольств США, Британії (останні перерахування йшли через АУП, проте з чітким зазначенням номера гранту, за яким проводилася проплата), інших подібних структур. Жодного перерахування від жодної фізичної особи або української фірми на наші рахунки не надходило!" - підкреслив він.\r\nВін також додав, що його звинувачують в знаходженні з сином в складі злочинної групи, пред'являючи у вигляді доказів листування в менеджерах, в тому числі і в тих, якими Іванов-старший, за його словами, жодного разу не користувався.\r\n"У це знову-таки неможливо повірити, але в постанові на обшук я звинувачений в тому, що перебуваю в складі організованого злочинного угруповання, яке незаконно збирає відомості про людей з метою отримання викупу! Доказом за постановою виступає моя переписка з сином в WhatsApp та Threema. Нахабна брехня! Вже й тому, що жодного разу в житті не користувався месенджером Threema. Взагалі жодного разу! WhatsApp у мене хоча б встановлено, але ані з Денисом, ані з будь-ким не було ніякої злочинного листування! Я звертаюся до тих, хто мене знає. Хоч хто-небудь з вас здатний повірити в те, що я буду збирати інформацію про людей і вимагати за неї викуп? Нахабна, мерзенна і жахлива брехня!" - написав професор.\r\nВалерій Іванов - доктор філологічних наук і шанований у журналістському середовищі професор. Він очолює Академію української преси. Автор першого в Україні підручника "Журналістська етика".\r\nВалерій Іванов більше 20 років очолює кафедру реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики.\r\nВалерій Іванов з 2002 року реалізує проект моніторингу політичних телевізійних новин методом контент-аналізу на кошти іноземних донорів. Його моніторинг ЗМІ називають об'єктивними. Він дає можливість зрозуміти політичні уподобання телеканалів.\r\nНагадаємо, журналіст Денис Іванов звинуватив співробітників Національної поліції України в незаконному обшуку будинку своїх батьків.