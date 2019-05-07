Професор Інституту журналістики Іванов заявив про незаконні обшуки та арешт рахунків з іноземними грантами

Професор Київського Національногого університету імені Тараса Шевченка та президент Академії української преси Валерій Іванов заявив про незаконні обшуки у себе вдома.

Про це він написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

За його словами обшуки проводить поліція за рішенням Печерського районного суду міста Києва. Суд також заарештував рахунки професора Іванова, на які надходять кошти від іноземних донорів.

"Це ідіотизм і знущання. На ці рахунки надходили гроші лише від іноземних структур: представництв німецьких політичних фондів, американських організацій (IREX та Internews), посольств США, Британії (останні перерахування йшли через АУП, проте з чітким зазначенням номера гранту, за яким проводилася проплата), інших подібних структур. Жодного перерахування від жодної фізичної особи або української фірми на наші рахунки не надходило!" - підкреслив він.

Він також додав, що його звинувачують в знаходженні з сином в складі злочинної групи, пред'являючи у вигляді доказів листування в менеджерах, в тому числі і в тих, якими Іванов-старший, за його словами, жодного разу не користувався.

"У це знову-таки неможливо повірити, але в постанові на обшук я звинувачений в тому, що перебуваю в складі організованого злочинного угруповання, яке незаконно збирає відомості про людей з метою отримання викупу! Доказом за постановою виступає моя переписка з сином в WhatsApp та Threema. Нахабна брехня! Вже й тому, що жодного разу в житті не користувався месенджером Threema. Взагалі жодного разу! WhatsApp у мене хоча б встановлено, але ані з Денисом, ані з будь-ким не було ніякої злочинного листування! Я звертаюся до тих, хто мене знає. Хоч хто-небудь з вас здатний повірити в те, що я буду збирати інформацію про людей і вимагати за неї викуп? Нахабна, мерзенна і жахлива брехня!" - написав професор.

Валерій Іванов - доктор філологічних наук і шанований у журналістському середовищі професор. Він очолює Академію української преси. Автор першого в Україні підручника "Журналістська етика".

Валерій Іванов більше 20 років очолює кафедру реклами та зв'язків з громадськістю Інституту журналістики.

Валерій Іванов з 2002 року реалізує проект моніторингу політичних телевізійних новин методом контент-аналізу на кошти іноземних донорів. Його моніторинг ЗМІ називають об'єктивними. Він дає можливість зрозуміти політичні уподобання телеканалів.

Нагадаємо, журналіст Денис Іванов звинуватив співробітників Національної поліції України в незаконному обшуку будинку своїх батьків.