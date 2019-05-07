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07 травня 2019, вівторок, 15:30 30
ЗМІ 2019-05-07T18:15:23+03:00
Українські Новини
НСЖУ засудила обшук будинку батьків журналіста Іванова

НСЖУ засудила обшук будинку батьків журналіста Іванова

Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org
Національна спілка журналістів України (НСЖУ). Фото: nsju.org

Національна спілка журналістів (НСЖУ) засудила обшук будинку батьків журналіста Дениса Іванова, який був проведений співробітниками Національної поліції України, та вважає його незаконним.

Про це голова НСЖУ Сергій Томіленко написав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Національна спілка журналістів засуджує обшуки в родині нашого авторитетного колеги, президента Академії української преси, члена НСЖУ Валерія Іванова! Щоб помститися синові Денису, який зараз перебуває за кордоном, сумнівна публіка в погонах вибрала жертвами батьків - Валерія та Тетяну Іванових", - написав він.

Також НСЖУ закликала керівництво Міністерства внутрішніх справ і Національної поліції відповідально поставитися до претензій Іванова та його адвоката.

Голова НСЖУ також підкреслив, що спілка поважає права правоохоронних органів на слідчі дії, але не має наміру миритися з порушенням прав журналістів.

Як повідомляли "Українські Новини", у вівторок, 7 травня, журналіст Іванов звинуватив співробітників Нацполіції у незаконному обшуку будинку своїх батьків та його переслідуванні.

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