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07 травня 2019, вівторок, 14:31 28
ЗМІ 2019-05-07T18:30:05+03:00
Українські Новини
Міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах

Міжнародні журналістські організації засудили напад на журналіста Комарова в Черкасах

Вадим Комаров, журналіст. Фото: Vadym Komarov / Facebook.com
Вадим Комаров, журналіст. Фото: Vadym Komarov / Facebook.com

Міжнародна федерація журналістів (IFJ) та Європейська федерація журналістів (EFJ) висловили солідарність із Національним союзом журналістів України (НСЖУ) і висловили підтримку українському журналісту-розслідувачу Вадиму Комарову, який 4 травня став жертвою нападу невідомих і зараз знаходиться у стані коми.

Про це повідомив офіційний веб-сайт IFJ.

Міжнародні журналістські організації закликають українську владу забезпечити безпечне робоче середовище для журналістів та притягнути винних до відповідальності.

За даними поліції, на Комарова напали рано вранці 4 травня, коли він йшов центром Черкас. Його жорстоко побили невідомі та він був терміново госпіталізований. Поліція порушила кримінальне провадження за фактом замаху на вбивство.

Вадим Комаров часто писав матеріали за тематикою корупції, розтрати бюджетних коштів або незаконного будівництва. У 2016 році він пережив замах, тоді в нього стріляли.

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