В Україну йде фронт з грозами та заморозками: синоптик дала прогноз на День пам'яті і примирення

В Україну перемістилася холодна арктична повітряна маса з півночі і зустрілася з вологим дощовим циклоном з півдня. Сильні дощі циклону з півдня увійшли в холодне повітря і в результаті дії низької температури перетворилися в сніг.\r\nПро це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.\r\nЗа її словами, в середу, в День пам'яті і примирення в західних областях України, включаючи Карпати, потеплішає, опади припиняться.\r\n"Звичайно, так просто така насиченість вологою не відступить - подекуди невеликі опади можливі, але слабкі і місцями", - написала синоптик.\r\nТемпература повітря у західних областях 8 травня, хоча і трохи, але підвищиться, вдень до + 11 + 14 градусів. Однак найближчої ночі можливі заморозки 0-3 градуси.\r\nНа півночі та в більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає. Протягом дня очікується + 9 + 12 градусів. Хіба що Дніпро і його райони ще затримаються в теплому повітрі, до + 16 + 20 градусів.\r\nВ північних областях: Житомирської, Київської, Чернігівської - буде без опадів, у Сумській - грозові дощі.\r\nУ центральних областях - місцями дощі, у Дніпропетровській - грози.\r\n"Важливий нюанс - на Півночі і в Центрі ймовірний сильний вітер", - попередила Діденко.\r\nУ південній частині дощі чергуватимуться з сонячними проясненнями. Вітряно. Температура в Одеській області та в Криму + 10 + 15 градусів, на Миколаївщині та Херсонщині + 12 + 17 градусів, у Запорізькій області до +20 + 23 градусів.\r\nСхід України отримає свою порцію дощів - туди зібрався атмосферний фронт.\r\n8 травня у східних областях пройдуть дощі, прогримлять грози. Температура повітря досягне протягом дня + 19 + 24 градусів.\r\nУ Києві 8 травня похолодає, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів. Завтра вранці вологі хмари можуть ще закривати київське небо, але все ж середа очікується переважно без опадів.\r\n"Пізній весняний сніг, як і ранній зимовий, довго не лежить, до щастя", - обнадіяла синоптик.\r\n\r\nНагадаємо, в Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду.\r\nГідрометцентр обіцяє в День пам'яті і примирення в Україні заморозки і снігопади.