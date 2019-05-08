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  • В Україну йде фронт з грозами та заморозками: синоптик дала прогноз на День пам'яті і примирення
08 травня 2019, середа, 06:00 24 Карта
Життя 2019-05-08T07:04:15+03:00
Українські Новини
В Україну йде фронт з грозами та заморозками: синоптик дала прогноз на День пам'яті і примирення

В Україну йде фронт з грозами та заморозками: синоптик дала прогноз на День пам'яті і примирення

Заморозки. Сніг. Фото: blackseatv.
Заморозки. Сніг. Фото: blackseatv.

В Україну перемістилася холодна арктична повітряна маса з півночі і зустрілася з вологим дощовим циклоном з півдня. Сильні дощі циклону з півдня увійшли в холодне повітря і в результаті дії низької температури перетворилися в сніг.

Про це повідомила синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

За її словами, в середу, в День пам'яті і примирення в західних областях України, включаючи Карпати, потеплішає, опади припиняться.

"Звичайно, так просто така насиченість вологою не відступить - подекуди невеликі опади можливі, але слабкі і місцями", - написала синоптик.

Температура повітря у західних областях 8 травня, хоча і трохи, але підвищиться, вдень до + 11 + 14 градусів. Однак найближчої ночі можливі заморозки 0-3 градуси.

На півночі та в більшості центральних областей України, навпаки, відчутно похолодає. Протягом дня очікується + 9 + 12 градусів. Хіба що Дніпро і його райони ще затримаються в теплому повітрі, до + 16 + 20 градусів.

В північних областях: Житомирської, Київської, Чернігівської - буде без опадів, у Сумській - грозові дощі.

У центральних областях - місцями дощі, у Дніпропетровській - грози.

"Важливий нюанс - на Півночі і в Центрі ймовірний сильний вітер", - попередила Діденко.

У південній частині дощі чергуватимуться з сонячними проясненнями. Вітряно. Температура в Одеській області та в Криму + 10 + 15 градусів, на Миколаївщині та Херсонщині + 12 + 17 градусів, у Запорізькій області до +20 + 23 градусів.

Схід України отримає свою порцію дощів - туди зібрався атмосферний фронт.

8 травня у східних областях пройдуть дощі, прогримлять грози. Температура повітря досягне протягом дня + 19 + 24 градусів.

У Києві 8 травня похолодає, вдень температура повітря не перевищить +12 градусів. Завтра вранці вологі хмари можуть ще закривати київське небо, але все ж середа очікується переважно без опадів.

"Пізній весняний сніг, як і ранній зимовий, довго не лежить, до щастя", - обнадіяла синоптик.

Нагадаємо, в Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду.

Гідрометцентр обіцяє в День пам'яті і примирення в Україні заморозки і снігопади.

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