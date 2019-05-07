ЄБРР надасть Маріуполю €18 млн на розвиток транспортної інфрастурктури

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) надасть м. Маріуполь (Донецька область) 18 млн євро на розвиток транспортної інфрастурктури.

Про це повідомила прес-служба Маріупольської міської ради.

7 травня о 13:00, у Києві, в офісі ЄБРР відбулося підписання договору гарантії та меморандуму про порозуміння щодо програми "Зелені міста" між Маріупольською міською радою та ЄБРР. Свої підписи під документами поставили міський голова Маріуполя Вадим Бойченко та заступник голови ЄБРР в Україні Марина Петров.

Договір гарантії надасть змогу придбати 72 нових тролейбуси, провести реконструкцію депо та контактної мережі по одному з центральних проспектів Маріуполя. Придбання нового транспорту є частиною стратегії розвитку транспортної інфраструктури міста. Кошти будуть надані комунальному підприємству "Маріупольське трамвайно-тролейбусне управління". Загальний обсяг інвестицій – 18 млн євро. 15 млн – кредитні кошти, а 3 млн – грантові. Згідно договору, Маріупольська міськрада виступає гарантом за кредитним забов’язанням МТТУ перед ЄБРР.

"За 3 роки муніципальний парк Маріуполя поповнився 113 одинцями транспорту. Вулицями міста курсують комфортабельні тролейбуси, трамваї та автобуси. Транспорт – одна з ключових проблем, яка турбує маріупольців. Тому наше першочергове завдання – розвиток транспортної інфраструктури", - підкреслив Бойченко.

Програма банку "Зелені міста" передбачає допомогу у розвитку "зеленого" планування міст та інвестицій в інфраструктуру, необхідних для реагування на виклики у сфері міської екологічної інфраструктури.

Згідно з меморандумом, Організація економічного співробітництва та розвитку разом з Міжнародною радою місцевих природоохоронних ініціатив розроблять методологію програми "Зелені міста". ЄБРР буде займатися пошуком грантового фінансування для покриття вартості послуг експертів та консультацій, які допомагатимуть Маріуполю розробляти план дій "Зелене місто".

Крім того, Маріупольська міськрада та ЄБРР працюватимуть у підготовці, фінансуванні та реалізації принаймні одного інвестиційного проекту. Першим стане проект модернізації інфраструктури твердих побутових відходів. Його мета – рекультивація існуючих полігонів, будівництво нового полігону та заводу переробки ТБО.

"Підписання документів – надзвичайно важливі для Маріуполя. Дякую Європейському банку за партнерство та небайдуже ставлення до приморського міста. "Зелене місто" допоможе вирішити проблеми, які пов’язані з навколишнім середовищем. Наразі вже робляться кроки в даному напрямку – розробляємо Стратегію зеленого розвитку. Вона створюється за європейськими стандартами та дасть Маріуполю впевнене майбутнє", - зауважив Бойченко.

Довідка

"Зелені міста" - програма, яку заснував ЄБРР. Її мета – надати країнам операцій банку допомоги в подоланні бар’єрів, які стримують розвиток "зеленого" планування міст та інвестицій в інфраструктуру, необхідних для реагування на виклики у сфері міської екологічної інфраструктури, включаючи регуляторні та технічні бар’єри, а також недостатню інституційну спроможність громадських організацій.

За програмою "Зелені міста" ЄБРР надає містам-партнерам підтримку в розробці та реалізації плану дій (Green City Action Plan) і допомогу у визначенні інвестиційних програм і отриманні донорської допомоги. Зокрема, в "дорожніх картах" прописуються заходи щодо поліпшення муніципальної інфраструктури, якості повітря, чистоти та доступності земельних і водних ресурсів, зелених зон.

Так, пілотні програми були реалізовані в Грузії, Вірменії та Молдові. Першим учасником програми від України став Львів, а другим – Київ.