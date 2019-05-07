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07 травня 2019, вівторок, 14:29 36
Життя 2019-05-07T18:15:25+03:00
Українські Новини
У День пам'яті і примирення в Україні очікуються заморозки і снігопади

У День пам'яті і примирення в Україні очікуються заморозки і снігопади

Заморозки. Сніг. Фото: Pinterest |
Заморозки. Сніг. Фото: Pinterest |

У середу, 8 травня в Києві хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі +7...+9 градусів, вдень +12...+14 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України мінлива хмарність, вночі невеликий дощ, без істотних опадів, заморозки на поверхні ґрунту 0...-3 градуси, вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +1...+6 градусів, вдень +10...+16 градусів, у Закарпатті до +17 градусів.

У Карпатах уночі мокрий сніг, вдень без істотних опадів, температура вночі -1...+4 градуси, вдень +2...+7 градусів.

У Моршині без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці без істотних опадів, температура вночі +3...+5 градусів, вдень +12...+14 градусів.

У Сваляві без істотних опадів, температура вночі +2...+4 градуси, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень у Чернігівській і Сумській областях дощ, в Київській і Житомирській областях без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +12...+17 градусів, у Сумській області до +19 градусів, у Житомирській області вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.

У центрі України хмарно з проясненнями, дощ, удень місцями, подекуди грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +14...+19 градусів, у Дніпропетровській області до +22 градусів; у Вінницькій області вночі +4...+9 градусів, вдень +10...+15 градусів.

На сході України хмарно з проясненнями, дощ, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с, вдень місцями шквали 15-20 м/с. Температура повітря вночі +8...+13 градусів, вдень +18...+23 градуси, місцями +24...+26 градусів.

На півдні України хмарно з проясненнями, дощ, удень місцями, місцями грози, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +5...+12 градусів, вдень +14...+20 градусів, у Запорізькій області +18...+23 градуси.

У Криму хмарно з проясненнями, вночі дощ, вдень без істотних опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, вдень +13...+18 градусів.

У Ялті вночі дощ, вдень без істотних опадів.

Температура вночі +8...+10 градусів, вдень +14...+16 градусів.

Нагадаємо, в Україну йде сніговий циклон Xerxes: синоптик попередила про похолодання і контрастну погоду.

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