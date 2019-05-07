Президент Петро Порошенко призначив 75 суддів Верховного Суду.

Відповідний наказ зачитав заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, передають Українські Новини.

Зокрема, призначено 25 суддів у касаційний адміністративний суд, 15 - в касаційний господарський суд, 13 - в касаційний кримінальний суд і 22 - у касаційний цивільний суд.

Порошенко повідомив, що після цього призначення Верховний Суд буде працювати практично в повному складі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав прокуратуру завести справа на 3 суддів нового Верховного Суду.

Тим часом Верховний Суд має намір витратити півмільярда гривень на ремонт в 2019 році.