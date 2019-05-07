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07 травня 2019, вівторок, 13:21 19
Судова влада 2019-05-07T13:40:10+03:00
Українські Новини
Порошенко призначив 75 суддів Верховного Суду

Порошенко призначив 75 суддів Верховного Суду

Президент Петро Порошенко призначив 75 суддів Верховного Суду.

Відповідний наказ зачитав заступник глави Адміністрації Президента Олексій Філатов, передають Українські Новини.

Зокрема, призначено 25 суддів у касаційний адміністративний суд, 15 - в касаційний господарський суд, 13 - в касаційний кримінальний суд і 22 - у касаційний цивільний суд.

Порошенко повідомив, що після цього призначення Верховний Суд буде працювати практично в повному складі.

Як повідомляли Українські Новини, раніше суд зобов'язав прокуратуру завести справа на 3 суддів нового Верховного Суду.

Тим часом Верховний Суд має намір витратити півмільярда гривень на ремонт в 2019 році.

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