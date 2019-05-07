Генпрокуратура викликає Ситника на допит

Генеральна прокуратура викликає директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника на допит 10 травня у справі про перевищення службових повноважень посадовими особами НАБУ через втручання у вибори президента США.

Про це Українським Новинам повідомило джерело у відомстві.

Ситника викликають на допит як свідка.

Допит заплановано на 10:00.

При цьому в НАБУ Українським Новинам повідомили, що ця інформація не відповідає дійсності.

Разом з тим, згідно з матеріалами суду, центральний апарат Державного бюро розслідувань розслідує справу від 14 березня за фактом перевищення службових повноважень окремими працівниками НАБУ при провадженні досудового розслідування справи за ч. 1 ст. 365 Кримінального кодексу.

Йдеться про те, що депутат Верховної Ради Борислав Розенблат раніше подав звернення про вчинення кримінального злочину окремими працівниками НАБУ при провадженні досудового розслідування у вказаній справі, до якого додав копію судового рішення і флеш-накопичувач.

Зі змісту цього звернення встановлено, що відповідно до аудіофайлу зафіксовано розмову особи, голос якого схожий на голос Ситника, з якого вбачається, що він використовував службове становище всупереч інтересам служби з метою втручання у виборчий процес з обрання президента США і підтримки одного з кандидатів і для зниження рейтингу іншого кандидата на пост президента США шляхом розголошення даних досудового розслідування у кримінальних провадженнях, пов'язаних із відомостями, які містяться в списках "чорно бухгалтерії" Партії Регіонів.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко не прийшов на допит в ГПУ тому відомство хоче силою привести Порошенка на допит.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що українські правоохоронці розслідують можливе втручання української влади у вибори США, зокрема директора НАБУ Артема Ситника.