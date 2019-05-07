Корупція в оборонці: директор "Укрспецеспорт" не вказав у декларації ресторан і елітні авто

У декларації заступника директора оборонного держпідприємства "Укрспецекспорт" Павло Старинець не зазначені автівки та ресторан, і, попри офіційну зарплату, побут чиновника більше нагадує спосіб життя успішного бізнесмена.

Про це йдеться в розслідуванні Валерії Іванової для програми "Наші гроші" (Bihus.Info).

Заступник очільника “Укрспецекспорту” проживає в маєтку на 630 квадратів, який розташований на гектарі землі. За словами експерта з нерухомості Юрія Новосела, вартість такого об'єкта на ринку стартує від 10 мільйонів гривень.

Маєток придбаний наприкінці 2014-го року. У цей рік заробітна плата Павла Старинця в “Укрспецекспорті” складала у середньому - 25 тисячі гривень на місяць. У попередній рік, ще менше - у середньому до 21 тисяч. А за 2 роки до придбання будинку - 15 тисяч гривень на місяць. Загалом за попереднє десятиріччя роботи в "Укрспецекспорті" увесь його офіційний дохід, якби він не витрачався, покрив би лише чверть такого будинку. Дружина Олена теж працювала в "Укрспецекспорті".

Мати, на яку записаний будинок, вже давно на пенсії, а до того працювала бухгалтером у Національному банку України. Її чоловік з десяток років не має власного бізнесу, і теж пенсіонер. На питання журналістів про походження грошей, мати чиновника запевняла, що її чоловік заробив на цей будинок у 90-ті роки, будуючи курятники.

Окрім елітного маєтку, сім’я Павла Старинця користується низкою автомобілів. Зокрема, LAND ROVER DISCOVERY SPORT. Ціна такої автівки у офіційного дилера складає півтора мільйони гривень.

Журналісти зафіксували під будинком чиновника ще одну таку ж автівку тільки з іншими номерами. На обох "сімейні" номери чиновника "7877", тільки з різними буквами. Аналогічні висять на його старенькій Хонді. Цю Хонду, на відміну від Ленд Ровера (ів), посадовець у декларації не забув. На схожих номерах їздить і його робоча автівка Toyota Highlander, яку для чиновника придбала ДП "Укрспецекспорт" разом з "сімейними" номерами "7878".

Окрім автівок і маєтку, у чиновника ще є свій рибний ресторан. Протягом робочого тижня журналісти фіксували, як на робочій Тойоті Укрспецекспорту, якою користується Павло Старинець, його особистий водій приїздить під рибний столичний ресторан “Фішер”. Водій заступника голови "Укрспецекспорту" щодня приносить до закладу документи.

Ресторан "Фішер" записаний на Сергія Коваленко, який працює в інтернет-провайдері "Кабель-Воля". За даними сайту "Ворк.юа" - ще у березні цього року, начебто власник елітного ресторану шукав роботу на 20 тисяч гривень. А у резюме зазначено, що останні роки він працював у кол-центрі телекомунікаційного провайдера "Воля".

У соціальній мережі “Однокласники” батько чиновника - Віктор Старинець, вказав рідну сестру Сергія своєю племінецею, а вона відповідно його дядьком. Отже, номінальний власник ресторану ''Фішер'' і оборонний чиновник Павло Старинець - родичі.

Павла Старинця призначили на посаду заступника очільника "Укрспецекспорту" у червні 2018-го року, до того він працював помічником заступника ДП, а також у дочірньому підприємстві "Спецтехноекспорт".

Нині ДП "Укрспецекспорт" та його дочірні підприємства фігурують у десятках кримінальних проваджень. Чиновників українського спецекспортеру підозрюють у легалізації доходів отриманих злочинним шляхом, службовому підробленні, зловживанні службовим становищем, привласненні та розтраті майна.

Нагадаємо, екс-керівництву "Укрспецекспорту" заочно повідомили в заволодінні 190 млн гривень.

Раніше ГПУ припинила розслідування проти екс-глави "Укрспецекспорту" Бондарчука.