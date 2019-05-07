У справі за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку суд знову оголосив перерву

Суд оголосив перерву до 4 червня в справі за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку.

Відповідне рішення суд прийняв у вівторок, 7 травня, передають Українські Новини.

Позов було подано Ігорем Коломойським і Triantal Investment про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Приватбанку від 21 грудня 2016 року.

Як повідомляли Українські Новини, Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленському з проханнями.

Окружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі №826/13813/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.

Печерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.