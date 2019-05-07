У справі за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку суд знову оголосив перерву

Суд оголосив перерву до 4 червня в справі за позовом Коломойського про повернення йому акцій Приватбанку.\r\nВідповідне рішення суд прийняв у вівторок, 7 травня, передають Українські Новини.\r\nПозов було подано Ігорем Коломойським і Triantal Investment про визнання недійсним договору купівлі-продажу акцій Приватбанку від 21 грудня 2016 року.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Коломойський пообіцяв не звертатися до Зеленському з проханнями.\r\nОкружний адміністративний суд Києва 18 квітня скасував націоналізацію Приватбанку, а також прийняв рішення щодо процедури націоналізації Приватбанку по справі №826\/13813\/17, яким повністю задовольнив позов підконтрольна Коломойському кіпрській компанії Triantal Investments Ltd.\r\nПечерський районний суд Києва 20 квітня прийняв рішення розірвати договір особистого поручительства Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування Приватбанку, одержаними до входження в капітал банку держави.