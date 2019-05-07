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07 травня 2019, вівторок, 11:36 25
Події 2019-05-07T15:00:04+03:00
Українські Новини
П'яний депутат збив двох людей у Київській області

П'яний депутат збив двох людей у Київській області

Місце ДТП у Київській області. Фото: kv.npu.gov.ua
Місце ДТП у Київській області. Фото: kv.npu.gov.ua

У Київській області між містом Яготином і селом Сотниковка 6 травня п'яний депутат на Chevrolet Niva виїхав на зустрічну смугу, де сталося зіткнення з мотоциклом Jawa, в результаті ДТП загинули дві людини. Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

Повідомляється, що депутати Яготинської міської ради затримали. На момент ДТП алкоголь в крові водія становив 2,0 проміле.

"Тіла 32 і 57-річного чоловіків спрямовані на проведення судово-медичної експертизи для встановлення причин смерті", - йдеться в повідомленні.

В якості речового доказу з місця події вилучено автомобіль і мотоцикл, які поміщені на майданчик тимчасового затримання транспортних засобів.

"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини смертельного ДТП. Триває слідство", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, п'яний депутат Сарненської райради Зембицький збив на смерть велосипедиста.

Раніше поліція встановила власника автомобіля Hummer, на якому збили на смерть дитину в центрі Києва.

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