У Києві почали обирати голову Антикорупційного суду

Збори суддів Вищого антикорупційного суду почалося у Києві.\r\nПро це сказав виконуючий обов'язки голови суду Олег Павлишин, передають Українські Новини.\r\nНа засідання з'явилися всі 38 суддів Антикорупційного суду.\r\n\r\nГоловуючим на зборах обраний суддя Віктор Маслов.\r\nНа засіданні у вівторок, 7 травня, планується обрати голову Антикорупційного суду та його заступника.\r\nКрім того, буде визначена дата початку роботи суду.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівника і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.\r\nРаніше Громадська рада міжнародних експертів (ОРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.\r\nУкраїна зобов'язалася призначити щонайменше 35 суддів в Антикорупційний суд до травня.\r\nВищий антикорупційний суд став юрособою 22 лютого.\r\nТим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.\r\n21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.