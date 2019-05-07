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07 травня 2019, вівторок, 11:32 45
Судова влада 2019-05-07T15:00:04+03:00
Українські Новини
У Києві почали обирати голову Антикорупційного суду

У Києві почали обирати голову Антикорупційного суду

Збори суддів Вищого антикорупційного суду
Збори суддів Вищого антикорупційного суду

Збори суддів Вищого антикорупційного суду почалося у Києві.

Про це сказав виконуючий обов'язки голови суду Олег Павлишин, передають Українські Новини.

На засідання з'явилися всі 38 суддів Антикорупційного суду.

Головуючим на зборах обраний суддя Віктор Маслов.

На засіданні у вівторок, 7 травня, планується обрати голову Антикорупційного суду та його заступника.

Крім того, буде визначена дата початку роботи суду.

Як повідомляли Українські Новини, 11 квітня Порошенко призначив 38 суддів Вищого антикорупційного суду. 13 адвокатів, 4 наукових працівника і 22 судді перемогли в конкурсі на посади суддів Вищого антикорупційного суду.

Раніше Громадська рада міжнародних експертів (ОРМЕ) ветувала кандидатури 39 з 113 претендентів у судді Вищого антикорупційного суду.

Україна зобов'язалася призначити щонайменше 35 суддів в Антикорупційний суд до травня.

Вищий антикорупційний суд став юрособою 22 лютого.

Тим часом Президент Петро Порошенко виступає за перезавантаження антикорупційних органів, крім Вищого антикорупційного суду.

21 червня 2018 року Верховна Рада створила Вищий антикорупційний суд.

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