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07 травня 2019, вівторок, 10:28 23
Події 2019-05-07T15:00:05+03:00
Українські Новини
У Днипре біля університету в клумбі знайшли людські кістки

У Днипре біля університету в клумбі знайшли людські кістки

У Дніпрі в квітковій клумбі між Аграрним університетом і парком Шевченка виявили людські кістки. Про це повідомляє Інформатор.

"Робітники розповіли, що займалися встановленням системи поливу, коли наткнулися на щось, що нагадує кістки. Припустили, що останки можуть належати тварині, проте повідомили про знахідку в поліцію. На місце негайно прибули правоохоронці та судово-медичний експерт", – йдеться в повідомленні.

Спочатку робітники знайшли кістку, що нагадує стегнову. Далі, у присутності правоохоронців, продовжилися розкопки і виявили ще кілька кісток. Серед них були кістки, що нагадують гомілкові, хребці і фаланги. За попередньою інформацією, останки дійсно належать людині.

Судячи з їх станом, можна припустити, що вони пролежали в землі не один десяток років. Знахідку доставлять у відділення судово-медичної експертизи. Після цього правоохоронці з'ясують, кому могли належати останки і скільки часу вони пробули в землі.

Як повідомляли Українські Новини,ранці в понеділок в під'їзді на Троєщині повісився чоловік.

Раніше на Харківщині 10-річного хлопчика знайшли повішеним.

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