У Папуа-Новій Гвінеї стався землетрус силою 7,2 бала

У вівторок на території острівної держави Папуа - Нова Гвінея стався землетрус магнітудою 7,2 бали. Про це як повідомила Геологічна служба США.

Епіцентр підземних поштовхів зафіксовано на сході країни, в 33 км на північний захід від міста Булоло.

Осередок стихії залягав на глибині близько 127 км.

Інформації про жертви, руйнування та загрозу цунамі не надходило.

Як повідомляли Українські Новини, у Папуа-Новій Гвінеї стався сильний землетрус.

Раніше в Перу сейсмологи зафіксували сильний землетрус магнітудою 5,5.

Також 23 січня в Польщі стався землетрус: був загиблий і травмовані. А 22 січня, в Індонезії стався сильний землетрус.