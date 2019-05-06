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06 травня 2019, понеділок, 23:28 16
ЗМІ 2019-05-07T00:00:02+03:00
Українські Новини
В Україну повернувся журналіст Савік Шустер

В Україну повернувся журналіст Савік Шустер

Савік Шустер. Фото: Країна
Савік Шустер. Фото: Країна

Сьогодні, 6 травня, журналіст і телеведучий Савік Шустер повернувся в Україну. Він прилетів в аеропорт "Бориспіль" рейсом "Рим – Київ" у 17.25.

Про це написала "Страна".

Також повідомляється, що Савік Шустер вийшов через ЗОД (зал офіційних делегацій) в терміналі "В".

Як повідомляли Українські Новини, Савік Шустер запускає новий проект.

Раніше Печерський районний суд Києва в закритому судовому засіданні ухвалив обшукати житло і студію провідного ток-шоу "Шустер LIVE" Савіка Шустера.

Пізніше Печерський районний суд Києва заперечував винесення постанови на проведення обшуків в будинку і студії телеведучого Савіка Шустера.

1 грудня 2016 року телеканал Шустера 3S.tv повідомив про припинення своєї діяльності з 1 січня 2017 року у зв'язку з фінансовими проблемами.

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