Падіння в річку вантажівки з туристами з Білорусі на Прикарпатті: троє загиблих, жінка у тяжкому стані

3 людини загинули при падінні автомобіля з туристами з висоти 40 м в річку в селі Красник Івано-Франківської області.\r\nПро це сказано в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.\r\nЗгідно з ним, в автомобілі перебували 23 людини.\r\nСтаном на 14:20 було знайдено всіх 20 пасажирів, які постраждали від падіння вантажного автомобіля в річку Чорний Черемош.\r\nДо лікувальних установ госпіталізовано 10 людей, з них 1 жінка у важкому стані.\r\nЗазначається, що постраждалими попередньо є громадяни Білорусі.\r\nНа місце події було залучено 76 співробітників ДСНС і 21 одиницю техніки.\r\nАвтобус у річці. Фото: ДСНС\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік скотився у річку на автомобілі і загинув. Раніше у США літак з людьми на борту впав у річку при посадці.\r\nТим часом у Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.