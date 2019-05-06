Падіння в річку вантажівки з туристами з Білорусі на Прикарпатті: троє загиблих, жінка у тяжкому стані

3 людини загинули при падінні автомобіля з туристами з висоти 40 м в річку в селі Красник Івано-Франківської області.

Про це сказано в повідомленні прес-служби Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

Згідно з ним, в автомобілі перебували 23 людини.

Станом на 14:20 було знайдено всіх 20 пасажирів, які постраждали від падіння вантажного автомобіля в річку Чорний Черемош.

До лікувальних установ госпіталізовано 10 людей, з них 1 жінка у важкому стані.

Зазначається, що постраждалими попередньо є громадяни Білорусі.

На місце події було залучено 76 співробітників ДСНС і 21 одиницю техніки.

Автобус у річці. Фото: ДСНС

Як повідомляли Українські Новини, у Києві чоловік скотився у річку на автомобілі і загинув. Раніше у США літак з людьми на борту впав у річку при посадці.

Тим часом у Тернопільській області обвалився міст через річку Серет.