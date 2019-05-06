Начальник управління Нацполіції в Кіровоградській області заробив майже 900 000 гривень за рік

Начальник Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області Роман Козьяков задекларував 882 924 гривні доходів за 2018 рік.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

Згідно з інформацією, зарплата Козьякова становить 378 962 гривні, дохід від відчуження рухомого майна - 110 000 гривень, дохід від відчуження нерухомого майна - 393 750 гривень, відсотки від депозитів у банках - 209 гривень, дивіденди - 3 гривні.

Його дружина Людмила Козьякова задекларувала зарплату 370 613 гривень, від надання майна в лізинг - 1 243 гривні, подарунок у негрошовій формі - 743 гривні.

Він зберігає на банківських рахунках 68 278 гривень, його дружина - 203 370 гривень.

У власності Козьякова квартира площею 45 кв. м у Києві, квартира площею 66,83 кв. м у Києві, квартира площею 52 кв. м у Борисполі Київської області, квартира площею 50 кв. м у Кропивницькому, земельна ділянка площею 561 кв. м, у його дружини - житловий будинок площею 20,6 кв. м у Новоград-Волинському Житомирської області, 3 земельні ділянки (15 413 8 623 2 500 кв. м).

Козьяков володіє автомобілем Skoda Octavia Tour 2007 року випуску, його дружина - автомобілем Mazda CX-5 2016 року випуску.

Як повідомляли Українські Новини, прокурор Кіровоградської області Коваленко тримає готівкою десятки тисяч доларів та євро.

Голова Кіровоградської облради Черноіваненко за рік отримав майже мільйон гривень доходів.

Також голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Сергій Кузьменко задекларував 2 954 541 гривню доходів за 2018 рік.