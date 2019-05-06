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06 травня 2019, понеділок, 19:53 834
Політика 2019-05-06T21:30:03+03:00
Українські Новини
Полк "Азов" відзначив п’яту річницю

Полк "Азов" відзначив п’яту річницю

Полк
Полк "Азов". Прес-служба "Азова"

5 травня виповнилося п’ять років із дня заснування добровольчого полку "Азов". З річницею бійців легендарного підрозділу привітав лідер політичної партії "Національний Корпус" Андрій Білецький. Він заявив, що пишається своєю безпосередньою причетністю до азовського руху.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

Політик подякував азовцям за п’ять років відчайдушної боротьби за незалежність України. Також він звернувся до всіх громадян, висловивши подяку за підтримку та довіру до "Національного Корпусу".

Андрій Білецький зазначив, що саме на базі "Азову" в Україні з’явилося потужне об’єднання справжніх патріотів, що стало рушійною силою позитивних змін у країні.

"У ніч на 5 травня до Маріуполя виїхав загін "чорних чоловічків", українських партизанів. А через дві доби до Києва повернувся вже батальйон "Азов". Потім було звільнення Мар’їнки, визволення та оборона Маріуполя, Іловайська, Широкинська операція, перетворення добровольчого загону, мабуть, у найбоєздатніший регулярний підрозділ по обидва боки фронту. Підрозділ, що і сьогодні результативно воює на передовій. Підрозділ, за який мені, як засновнику і першому командиру, не соромно. Навпаки, я гордий з того, що був частиною цього вже легендарного формування. І я назавжди залишуся у лавах широкої Азовської родини, яка за ці 5 років сформувалася навколо полку, об’єднавши добровольців, волонтерів та ветеранів", – написав Андрій Білецький.

 

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