Працівника арсеналу Міноборони підозрюють у підготовці диверсії

Співробітники Служби безпеки України затримала працівника арсеналу Міністерства оборони за підозрою в роботі на російські спецслужби та підготовці диверсії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.\r\n"Співробітники військової контррозвідки СБУ попередили підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному з арсеналів Збройних Сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів", - сказано в ньому.\r\nОперативники спецслужби встановили, що на початку поточного року представники російської спецслужби завербували працівника арсеналу.\r\nДля цього вони використовували методи психологічного впливу і тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.\r\nПеред працівником арсеналу були поставлені завдання зі збору та передачі інформації про військовий об'єкт, зокрема про стан охорони, наявності та переміщенні зброї.\r\nОтриману інформацію країна-агресор планувала використовувати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об'єкті для підриву обороноздатності України.\r\nЗа виконання поставлених завдань спецслужби РФ обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії.\r\nПрацівника арсеналу було забезпечено необхідними засобами зв'язку та електронними каналами для передачі інформації з обмеженим доступом.\r\nСупровід і координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через мережу Інтернет.\r\nЗавдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягування українського громадянина в протиправну діяльність на шкоду національним інтересам України.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше біля арсеналу боєприпасів ЗСУ зафіксували незаконний безпілотник.\r\n9 жовтня близько 3:30 пожежа і вибухи сталися на арсеналі Міністерства оборони близько Ічні Чернігівської області.\r\nПравоохоронці вважають основною версією події диверсію російських спецслужб.