Працівника арсеналу Міноборони підозрюють у підготовці диверсії

Співробітники Служби безпеки України затримала працівника арсеналу Міністерства оборони за підозрою в роботі на російські спецслужби та підготовці диверсії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Співробітники військової контррозвідки СБУ попередили підготовку спецслужбами РФ терористичного акту на одному з арсеналів Збройних Сил України, на якому зберігаються стратегічні запаси новітніх ракет і боєприпасів", - сказано в ньому.

Оперативники спецслужби встановили, що на початку поточного року представники російської спецслужби завербували працівника арсеналу.

Для цього вони використовували методи психологічного впливу і тиску, погрожуючи безпеці родичів службовця, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донбасу.

Перед працівником арсеналу були поставлені завдання зі збору та передачі інформації про військовий об'єкт, зокрема про стан охорони, наявності та переміщенні зброї.

Отриману інформацію країна-агресор планувала використовувати для здійснення диверсій на стратегічному військовому об'єкті для підриву обороноздатності України.

За виконання поставлених завдань спецслужби РФ обіцяли матеріальну допомогу, отримання громадянства Росії з оформленням пенсії.

Працівника арсеналу було забезпечено необхідними засобами зв'язку та електронними каналами для передачі інформації з обмеженим доступом.

Супровід і координацію його діяльності куратори здійснювали з території РФ через мережу Інтернет.

Завдяки своєчасному реагуванню співробітників військової контррозвідки СБУ вдалося попередити втягування українського громадянина в протиправну діяльність на шкоду національним інтересам України.

Як повідомляли Українські Новини, раніше біля арсеналу боєприпасів ЗСУ зафіксували незаконний безпілотник.

9 жовтня близько 3:30 пожежа і вибухи сталися на арсеналі Міністерства оборони близько Ічні Чернігівської області.

Правоохоронці вважають основною версією події диверсію російських спецслужб.