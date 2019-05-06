Макрофінансова допомога ЄС залежить від своєчасної реалізації енергореформи, – Щелкунов

Президент Українського національного комітету Міжнародної торгової палати ICC Ukraine Володимир Щелкунов заявив, що своєчасна реалізація другого етапу реформи ринку електроенергії необхідна для виконання міжнародних зобов’язань України, отримання макрофінансової допомоги від ЄС та початку роботи ринку на конкурентних засадах.

Про це повідомило інтернет-видання "Обозреватель".

"По-перше, це важливо з метою адаптації нас до Європейського Союзу в плані вирішення питань, пов’язаних з Третім енергетичним пакетом, відповідні угоди ми підписали. По-друге, виділення нам коштів у сумі 500 млн євро для реформування (макрофінансова допомога ЕС). І третє – для України важливо, щоб цей ринок (ринок електроенергії) реально працював як конкурентних ринок: щоб були можливості у споживача впливати на постачальника в залежності від того, якісні, чи не якісні послуги".

За словами експерта, новий ринок передбачає розділення енергетичних компаній на виробника, постачальника та продавця, що дозволяє посилити конкуренцію на ринку. "Для того, щоб була конкуренція, була демонополізація. Відповідно споживач може вибирати конкурентні ціни, конкурентні можливості, вибирати тих постачальників, які його більше влаштовують в плані його економічної вигоди" - вважає Щелкунов.

Нагадаємо, з 1 липня планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми третього енергопакету ЄС. Заплановано перехід від роботи за моделлю "єдиного покупця" к конкурентному механізму, який передбачає двосторонні угоди між виробниками та споживачами, введення балансуючого ринку, ринку "на добу наперед" та внутрішньодобового ринку.

22 квітня міжнародне співтовариство висловило занепокоєння гальмуванням запуску нового ринку електроенергії та закликало оперативно провести засідання Координаційного центру з впровадження нового ринку електроенергії. Про це йшлося у спільному листі глави представництва ЄС в Україні Х'юга Мінгареллі, директора Європейського енергетичного співтовариства (ЄЕС) Януша Копача, голови представництва Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) в Україні Жана-Еріка де Загона, керуючого директора Європейського банку реконструкції і розвитку (ЄБРР) в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, директора місії USAID в Україні Сьюзан Фрітц.