Рабини розповіли Зеленському, що результати виборів Президента підтвердили відсутність в Україні антисемітизму

6 травня у Києві відбулася зустріч представників Ради рабинів України з обраним президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомила прес-служба головного рабина України на сторінці в Facebook.

У ході бесіди головні рабини різних регіонів країни, що представляють майже півмільйонну єврейську громаду України, розповіли Президенту про єврейське життя в Україні, про визначні пам'ятки, особливості та здобутки своїх регіонів. Президента ознайомили з роботою соціальних і освітніх єврейських установ в Україні, а також обговорили з ним питання, пов'язані з іншими єврейськими установами та інституціями країни.

У ході зустрічі особливо було підкреслено, що в сучасній Україні антисемітизму немає, і результати президентських виборів це підтверджують, проте заспокоюватися рано і керівництву країни необхідно тримати руку на пульсі, припиняючи будь-які спроби підірвати міжнаціональну згоду.

На завершення зустрічі рабини запевнили, що докладуть всі зусилля, щоб допомогти Президенту зробити Україну мирною і процвітаючою країною.

Зеленський і рабини. Фото: facebook/Chief rabbi of Ukraine - Головний Рабін України

Як повідомляли Українські Новини, раніше головний рабин України попросив продовжити голосування на виборах Президента через Песах.

Пізніше ЦВК відповів головному рабину України про продовження голосування на виборах Президента через Песах.