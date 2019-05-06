ГПУ викликає екс-голову АП Клюєва на допит як підозрюваного

Генеральна прокуратура викликає колишнього секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО), екс-голову Адміністрації Президента Андрія Клюєва на допит як підозрюваного.

Повістку опубліковано на сайті Генпрокуратури, передають Українські Новини.

У ній оприлюднено місце проживання Клюєва в Росії - село Шульгіно, Одинцовського району Московської області, вулиця Лісова, будинок №45.

Він зобов'язаний прибути на допит у Генпрокуратуру 26 червня о 10:00.

Планується допитати Клюєва як підозрюваного в рамках заочного розслідування.

22 березня Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі спеціальне (заочне) розслідування проти Клюєва.

Слідчі управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України здійснюють досудове розслідування за підозрою Клюєва в причетності до заволодіння державними коштами в особливо великих розмірах на посаді першого віце-прем'єр-міністра в травні 2010 - квітні 2011 року.

Як повідомляли Українські Новини, у соратників Януковича та екс-глави АП Клюєва знайшли документи "ДНР" і фінансові схеми.

У березні ЄС продовжив санкції проти Януковича і його соратників і зняв їх з Андрія Клюєва, раніше Клюєва також зняли з міжнародного розшуку.