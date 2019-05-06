1 500 вильотів і третина мільйона пасажирів: аеропорт Ярославського оголосив підсумки 4 місяців

Завдяки відкриттю нових міжнародних регулярних рейсів Міжнародному аеропорту "Харків", що входить до групи DCH українського бізнесмена Ярославського, вдалося майже на дві третини збільшити обсяги пасажиропотоку за підсумками квітня у порівнянні з показниками аналогічного місяця минулого року.

"Міжнародний пасажиропотік аеропорту "Харків" в квітні склав 75,5 тис. осіб. Це на 57% більше, ніж в квітні минулого року, коли показник був на рівні 48,1 тис. Враховуючи також внутрішні перельоти, послугами аеропорту в квітні скористалися 92,9 тис. пасажирів - це на 43% більше, ніж в квітні минулого року", - повідомила прес-служба Міжнародного аеропорту "Харків" про показники приросту пасажиропотоку.

Кількість вильотів повітряних суден з аеропорту Ярославського за підсумками перших чотирьох місяців поточного року досягло майже 1 500, з яких трохи менше тисячі - на міжнародних напрямках. Зростання пасажиропотоку за цей же період склав 33%: з січня по квітень включно харківський міжнародний аеропорт обслужив понад 314 тис. мандрівників на міжнародних і внутрішніх напрямках.

Компанія-оператор Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Ярославського, зазначила кілька знакових квітневих подій у розвитку повітряних воріт міста: офіційний старт продажів квитків на прямі регулярні сполучення "Харків - Париж", а також відновлення після зимової перерви прийому широкофюзеляжних повітряних суден. Одним з яскравих святкових подій квітня для міжнародного аеропорту "Харків" стало прибуття сюди фірмового брендованого літака футбольного клубу "Шахтар".

Топ-напрямками квітня серед мандрівників стали Шарм-Ель-Шейх, Київ, Стамбул, Відень і Варшава. Стрімко набирають популярність відкриті в березні прямі регулярні перельоти з Харкова до Риму та Мілану.

Володимир Васильченко, генеральний директор компанії-оператора Міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", анонсував істотне розширення в поточному році географії прямого сполучення з країнами Європи, ключовими туристичними центрами та найбільшими авіаційними хабами: харківський аеропорт, що входить до групи DCH Ярославського, веде переговори з новими авіаперевізниками, а також про розширення маршрутної мережі з діючими. Це допоможе залучити додаткові інвестиції в розвиток авіаційної галузі, матиме позитивний вплив на розширення міжнародних культурних і ділових зв'язків Харкова.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України та харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, склали понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала відповідну суму в реконструкцію аеродрому, що належить їй.

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько 1 млн туристів. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів до Лондону, Відню, Дортмунду, Катовіце, Гданську та Вроцлаву, а також сезонні рейси до Тбілісі, Батумі, Мілану, Барселони, Ріміні та Бургасу. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок повітряних суден міжнародний аеропорт "Харків" входить до ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp та багато інших.