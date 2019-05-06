Аеропорт Ярославського прийняв перший рейс з Баку авіакомпанії Buta Airways

Третього травня Міжнародний аеропорт "Харків" урочисто зустрів перший регулярний рейс азербайджанської лоукост-авіакомпанії Buta Airways на новому напрямку Баку-Харків. Сучасний лайнер Embraer 190 зі зручними кріслами, широкими проходами і місткими полицями для ручної поклажі, прилетів з повним завантаженням, що свідчить про затребуваність нового маршруту з харківського аеропорту, що входить до групи DCH відомого українського бізнесмена Олександра Ярославського.

Інавгураційний рейс з Баку зустріли представники азербайджанської діаспори в Україні, які висловили щиру радість з приводу зміцнення міжнародним аеропортом "Харків" зв'язків між державами, а також представники місцевої влади, керівництва аеропорту та авіакомпанії.

"Щорічно понад 10 тисяч пасажирів літають між Баку і Харковом, але з пересадками в Києві, Стамбулі, Мінську та інших містах. І ось нарешті в нашому аеропорту приземлився літак Buta Airways. Зараз компанія виконує два рейси на тиждень. Але я впевнений, перельоти будуть виконуватися три, чотири рази на тиждень, і найближчим часом наблизяться до щоденного графіку", - прокоментував відкриття регулярного сполучення Владислав Ільїн, комерційний директор аеропорту.

"Відкриття цих рейсів - ще одне підтвердження розвитку соціальних, культурних та економічних відносин між Азербайджаном і Україною. Регулярні перельоти будуть сприяти розвитку туризму - одним із пріоритетних галузей Азербайджану - і економічних зв'язків між нашими містами", - заявив про важливу роль харківського аеропорту Ярославського Яшар Аміров, представник авіакомпанії "Азербайджанські авіалінії" в Україні.

Перельоти на новому напрямку здійснюються двічі на тиждень по вівторках і п'ятницях. Квитки доступні на сайті авіаперевізника, в касах аеропорту "Харків" і в квиткових агентствах. За інформацією компанії-оператора міжнародного аеропорту "Харків" "Нью Системс АМ", що входить до групи DCH Олександра Ярославського, вартість квитків на новому напрямку становитиме від 30 $.

Buta Airways - азербайджанська авіакомпанія, заснована в 2016 році. Літаки компанії здійснюють рейси з азербайджанських міст Баку і Гянджі на десяти міжнародних напрямках. Харків - друге українське місто на маршрутній карті азербайджанської авіакомпанії.

Міжнародний аеропорт "Харків" - один з ключових інфраструктурних об'єктів "першої столиці" України і харківського регіону. Інвестиції в його реконструкцію надала група компаній DCH українського бізнесмена Олександра Ярославського в рамках підготовки ключових інфраструктурних об'єктів Харкова до проведення Чемпіонату Європи з футболу в 2012 році (Євро-2012). Інвестиції бізнесмена в проект, включаючи будівництво нового аеровокзального комплексу та реконструкцію старого, становили понад 107 млн ​​доларів. Держава інвестувала порівнянну суму в реконструкцію аеродрому, який йому належить.

Перший рейс Buta Airways в аеропорту "Харків"

Стрімке розширення мережі внутрішніх і міжнародних регулярних авіасполучень дозволило харківському аеропорту за підсумками 2018 року встановити нові історичні рекорди. За рік послугами міжнародного аеропорту "Харків" скористалися близько мільйона мандрівників. У 2018 року міжнародний аеропорт "Харків" відкрив 6 нових регулярних рейсів в Лондон, Відень, Дортмунд, Катовіце, Гданськ і Вроцлав, а також сезонні рейси в Тбілісі, Батумі, Мілан, Барселону, Ріміні і Бургас. Загальна кількість вильотів на міжнародних авіарейсах в 2018 році досягло 3 139, за інтенсивністю обслуговування злетів-посадок міжнародний аеропорт "Харків" входить в ТОП-5 повітряних воріт України.

Серед авіакомпаній, що здійснюють регулярні міжнародні авіарейси з Харкова, лідери міжнародних пасажирських авіаперевезень - Wizz Air, Turkish Airlines, Pegasus, Ryanair, LOT, МАУ, SkyUp і багато інших.