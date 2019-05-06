У Львові та області "замінували" торгові центри

Поліція 6 травня почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування торгового центру у Львові на вул. Городоцькій і одного з найбільших торгових центрів у Львівській області в селі Сокільники. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.

За його словами, повідомлення про мінування ТЦ надійшло близько 12:00.

Анонім не висував вимоги, які могли б не допустити вибух.

На місце події прибули вибухотехніки і співробітники поліції.

Проводилася евакуація людей.

Вибухівка не була виявлена.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Також вибухівка не виявлена у 8 готелях, повідомлення про мінування яких надійшло в поліцію вранці.

Ведуться пошуки аноніма.

Як повідомляли Українські Новини, невідомий у понеділок повідомив про замінування 8 готелів у Львові.