У Львові та області "замінували" торгові центри

Поліція 6 травня почала розслідувати неправдиве повідомлення про мінування торгового центру у Львові на вул. Городоцькій і одного з найбільших торгових центрів у Львівській області в селі Сокільники. Про це Українським Новинам повідомив представник Головного управління Національної поліції у Львівській області.\r\nЗа його словами, повідомлення про мінування ТЦ надійшло близько 12:00.\r\nАнонім не висував вимоги, які могли б не допустити вибух.\r\nНа місце події прибули вибухотехніки і співробітники поліції.\r\nПроводилася евакуація людей.\r\nВибухівка не була виявлена.\r\nЗа фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 259 (завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу.\r\nСанкція статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до шести років.\r\nТакож вибухівка не виявлена у 8 готелях, повідомлення про мінування яких надійшло в поліцію вранці.\r\nВедуться пошуки аноніма.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, невідомий у понеділок повідомив про замінування 8 готелів у Львові.