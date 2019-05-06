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06 травня 2019, понеділок, 16:45 20
Верховна Рада і партії 2019-05-06T19:15:03+03:00
Українські Новини
У Бойка назвали "невдалою" ідею Зеленського всім здавати декларації про доходи

У Бойка назвали "невдалою" ідею Зеленського всім здавати декларації про доходи

Микола Скорик. Фото: platform.org.ua
Микола Скорик. Фото: platform.org.ua

Депутат Верховної Ради України від "Опозиційної платформи - За життя" Микола Скорик вважає, що ідея, народжена командою новообраного Президента Володимира Зеленського про загальне декларування доходів є спробою державного контролю над коштами населення і бізнесу.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті "Опозиційної платформи - За життя".

Скорик зазначив, що на даному етапі новій команді є чим зайнятися. "Монополії на енергоринку, непідйомні тарифи, жебрацькі пенсії та зарплати, відсутність держрегулювання цін на основні продукти харчування (цибуля, капуста, картопля та ін. знову подорожчали), відсутність прозорих умов для іноземних інвесторів і вітчизняного бізнесу, безробіття і скорочення робочих місць. Але замість вирішення цих гострих проблем, нова влада зосереджується на тому, що лежить в кишенях українців", – сказав народний депутат.

Микола Скорик підкреслив, що в умовах вкрай нестабільної економічної ситуації розглядати декларування доходів як інструмент поповнення державної скарбниці – досить ризиковано.

"Займатися розмовами про детінізацію ВВП набагато простіше, ніж збільшувати ВВП. Однак навіть Держстат враховує тіньову економіку: адже отримавши зарплату в конверті, людина робить покупку в супермаркеті і вже бере участь у створенні ВВП. Так що всі розмови про значний ефект детінізації – це великий міф", – підкреслив Микола Скорик.

Опозиційний політик нагадав, що влада, яка йде, обіцяла боротьбу з тіньовою економікою шляхом контролю над держзакупівлями, боротьбу з податковими ямами, контрабандою і т.д. Тільки за ПДВ виводилося 100-150 млрд гривень. Результати виявилися нижчими від очікуваних. Тіньова економіка в 2013 р. становила 35% ВВП, зараз начебто 32-33%. Досягнення виявилися сумнівними.

"Нова команда вирішила, що знайшла міфічне "золото Полуботка" в кишенях своїх громадян. Однак такий шлях призведе лише до зворотного ефекту. Спроби контролювати доходи українців позначаться на рівні довіри до нової влади. І 73% підтримки на виборах будуть стрімко зменшуватися при реалізації подібних непродуманих рішень", – зазначив парламентарій.

За словами Миколи Скорика, такі дії не підвищать рівень довіри до самих держінститутів – уряду, державної фіскальної службі і т.д., враховуючи, що останні п’ять років держава вирішувала свої проблеми за рахунок власних громадян.

"Є ризик, що частина населення розцінить це як спробу посилити нерівність – мовляв, найбагатші заховають гроші на офшорних рахунках, а простому українцеві, який насилу зібрав кошти на лікування, освіту або "на чорний день", доведеться платити з них податки. До того ж, нову систему треба буде ще адмініструвати. Якщо у нас виросте в рази кількість декларантів, то потрібні будуть нові витрати і персонал в Державну фіскальну службу. Так що ідею команди новообраного президента про загальне декларування складно назвати вдалою", – резюмував Микола Скорик.

Більше новин про: Опозиційна платформа - За життя Декларування доходів Микола Скорик

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