На кір захворіли уже 1399 осіб, 12-річна дівчинка померла минулого тижня

Міністерство охорони здоров'я заявляє, що за період з 25 квітня по 2 травня на кір захворіли на 1399 осіб.

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передають Українські Новини.

"За оперативними даними Центру громадського здоров'я МОЗ України, протягом 18-го тижня 2019 кір захворіли 1399 осіб - 778 дорослих і 621 дитина. Щеплення - єдиний надійний захист від кору, особливо якщо у вашому регіоні зафіксовано спалах захворюваності", - йдеться в повідомленні.

Згідно з ним, з 25 квітня по 2 травня більше нових випадків кору зареєстровано у Харківській (327 хворих: 254 дорослих і 73 дитини), Києві (132 хворих: 78 дорослих та 54 дитини), Тернопільській (130: 30 дорослих та 100 дітей), Київської (111: 60 дорослих та 51 дитина), Рівненській (74 : 25 дорослих і 49 дітей) областях.

З початку року (з 28 грудня 2018 до 2 травня 2019) кір захворіли 45147 людина - 21121 дорослий і 24 026 дітей.

Від ускладнень кору померло 17 осіб.

На попередньому тижні від ускладнень кору померла 12-річна дівчинка, яка не могла бути щеплена через протипоказань до вакцини.

Всього з початку спалаху кір захворіли понад 100 тис. осіб, 38 з яких померли.

МОЗ України спільно з місцевою владою продовжує впроваджувати спеціальні заходи, щоб зупинити спалах кору в країні.

найближчим часом "спецоперація" для подолання спалаху кору почнеться в Хмельницькій області, де щотижня зростає кількість нових випадків хвороби.

На засіданні комісії з ТЕБ та НС при Хмельницькій ОДА був схвалений план додаткових заходів щодо вакцинації проти кору дітей області в рамках спецоперації з імунізації, ініційованої Міністерством охорони здоров'я України.

Як повідомляли "Українські Новини", у січні-вересні 2018 року порівняно з аналогічним періодом 2017 року захворюваність на кір в Україні зросла в 17 разів до 35 тис. чоловік.