У понеділок, 6 травня, Петро Порошенко на святкуванні Дня Піхоти в Авдіївці (Донецька область) виголошував промову, під час якої поруч з ним зомліла військовослужбовець, повідомляє "112", публікуючи відповідне відео.\r\n\r\nТак, Порошенко розповідав про те, скільки техніки і боєприпасів було поставлено у війська, коли дівчина-військовослужбовець втратила свідомість. Порошенко намагався продовжити промову, але затнувся, перервався і розвернувся до військових, що підхопили її на руки.\r\nВін пройшовся за ними, після чого повернувся до трибуни, наказав "зімкнутися" російською мовою і вже українською додав у мікрофон "і так буває".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, під час промови Порошенка солдат почесної варти втратив свідомість. Раніше інший солдат варти втрачав свідомість під час виступу Порошенка.\r\nУ травні Порошенко кинувся на допомогу дитині, що втратила свідомість на шкільній лінійці.\r\nТим часом Порошенко викликали на допит до ГПУ на 7 травня.