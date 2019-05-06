Відео дня: Під час промови Порошенка в Авдіївці військова поруч із ним втратила свідомість

У понеділок, 6 травня, Петро Порошенко на святкуванні Дня Піхоти в Авдіївці (Донецька область) виголошував промову, під час якої поруч з ним зомліла військовослужбовець, повідомляє "112", публікуючи відповідне відео.

Так, Порошенко розповідав про те, скільки техніки і боєприпасів було поставлено у війська, коли дівчина-військовослужбовець втратила свідомість. Порошенко намагався продовжити промову, але затнувся, перервався і розвернувся до військових, що підхопили її на руки.

Він пройшовся за ними, після чого повернувся до трибуни, наказав "зімкнутися" російською мовою і вже українською додав у мікрофон "і так буває".

Як повідомляли Українські Новини, під час промови Порошенка солдат почесної варти втратив свідомість. Раніше інший солдат варти втрачав свідомість під час виступу Порошенка.

У травні Порошенко кинувся на допомогу дитині, що втратила свідомість на шкільній лінійці.

Тим часом Порошенко викликали на допит до ГПУ на 7 травня.