підписатися на розсилку
25.45 25.85
28.2 28.95
˟
06 травня 2019, понеділок, 14:52 58
Судова влада 2019-07-15T04:08:22+03:00
Українські Новини
Справу проти Кулика знову не змогли закрити через скасування відповідальності за незаконне збагачення

Справу проти Кулика знову не змогли закрити через скасування відповідальності за незаконне збагачення

Костянтин Кулик. Фото: kp.ua
Костянтин Кулик. Фото: kp.ua

Голосіївський районний суд Києва продовжить розгляд обвинувального акта щодо прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика в незаконному збагаченні, незважаючи на скасування кримінальної відповідальності за злочин.

Про це Українським Новинам повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

З його слів, суд поки розглядає клопотання сторін.

Він зазначив, що Кулик наполягає на виправдувальному вироку, але щодо цього є труднощі, оскільки у вироку (навіть якщо він виправдувальний) треба вказати закон про кримінальну відповідальність, а такого закону вже не існує.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ завершило розслідування недекларування мером Одеси майна і грошей.

Суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Тим часом, колишній військовий прокурор Кулик заробив більше мільйона гривень за час розслідування проти нього.

Більше новин про: Суд Кримінальне провадження Незаконне збагачення Костянтин Кулик

Архів
Новини
Подано позов до екс-нардепа від БПП Руслана Демчака про незаконність придбання РВС Банку 20:33
Військові з улюбленцями. Фото: facebook/56-а-окрема-мотопіхотна-Маріупольська-бригада
Українські захисники показали пухнастих побратимів 20:25
ДТП у Дніпровському районі Києва. Фото:
Зламався світлофор: дві іномарки зіткнулися на перехресті в Києві 19:49
ЦВК зобов'язала звірити голоси зі списками виборців у 210 окрузі 19:22
Семінарист УПЦ отримав 4 роки умовно за смерть трирічної дитини в Харкові 18:59
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Активіст, якого хочуть позбавити батьківських прав. Фото: Дмитро Проказов/facebook.com/Радіо Свобода
Батьки, яких у Росії хочуть позбавити батьківських прав, наполягають на своїй невинності 12:55
ЗМІ з'ясували, хто і чим заправляє українських автомобілістів 12:33
Богдан і Вавриш вирішили "рейдернути" Київ у киян, - Макарівський 14:08
Для стабільного енергопостачання Луганської області Кабмін повинен знизити ціну на газ для ТЕС, - Гримчак 15:24
більше новин
У відповідь на прохання Зеленського вплинути на бойовиків Путін попросив особливий статус для "ЛДНР" 13:06
Стрибки десантників з парашута. Фото: Генеральний штаб ЗСУ/Facebook
Фото дня: десантники ефектно стрибнули з величезними білими парашутами під Житомиром 20:42
7.08.19 15:00 Прес-конференеція кандидата у народні депутати України Сергія Коровченка щодо результатів виборів по округу 210 13:57
Кличко з відпустки передав привіт Андрію і Богдану 09:56
Студенти забувають іноземну мову під час навчання, - Гриневич 19:44
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok