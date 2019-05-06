Справу проти Кулика знову не змогли закрити через скасування відповідальності за незаконне збагачення

Голосіївський районний суд Києва продовжить розгляд обвинувального акта щодо прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика в незаконному збагаченні, незважаючи на скасування кримінальної відповідальності за злочин.\r\nПро це Українським Новинам повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.\r\nЗ його слів, суд поки розглядає клопотання сторін.\r\nВін зазначив, що Кулик наполягає на виправдувальному вироку, але щодо цього є труднощі, оскільки у вироку (навіть якщо він виправдувальний) треба вказати закон про кримінальну відповідальність, а такого закону вже не існує.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НАБУ завершило розслідування недекларування мером Одеси майна і грошей.\r\nСуд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.\r\nТим часом, колишній військовий прокурор Кулик заробив більше мільйона гривень за час розслідування проти нього.