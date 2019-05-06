Справу проти Кулика знову не змогли закрити через скасування відповідальності за незаконне збагачення

Голосіївський районний суд Києва продовжить розгляд обвинувального акта щодо прокурора Генеральної прокуратури Костянтина Кулика в незаконному збагаченні, незважаючи на скасування кримінальної відповідальності за злочин.

Про це Українським Новинам повідомив заступник керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Грищук.

З його слів, суд поки розглядає клопотання сторін.

Він зазначив, що Кулик наполягає на виправдувальному вироку, але щодо цього є труднощі, оскільки у вироку (навіть якщо він виправдувальний) треба вказати закон про кримінальну відповідальність, а такого закону вже не існує.

Як повідомляли Українські Новини, НАБУ завершило розслідування недекларування мером Одеси майна і грошей.

Суд не зміг закрити справу проти Кулика через скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Тим часом, колишній військовий прокурор Кулик заробив більше мільйона гривень за час розслідування проти нього.