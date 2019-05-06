Зінаїда Кубар представить відео в рамках 58-ї Венеціанської бієнале

Відео Зінаїди Кубар "Мандруючи небом/Dakini" відібрано проектом Personal Structures в рамках 58-ї Венеціанської бієнале. Робота буде представлена для глядачів в Palazzo Bembo, Riva del Carbon 4793, Венеція, Італія (70 м від мосту Ріальто на Гранд каналі) з 11 травня по 24 листопада.

"Цією роботою я намагаюся звернутися до сучасних та позачасових проблем шляхом поєднання універсального культурного коду з мудрістю традицій моєї рідної України", - відзначає мисткиня. "У проекті я розмірковую про жіночу духовність та трансформації, які зумовлені часом та неминучістю. Головна героїня зображується на трьох різних етапах її життя: маленька дівчинка, зріла жінка, яка готова віддавати її материнську енергію та любов, та літня жінка з її мудрістю та прийняттям. Після цього жінка відходить".

"Мандруючи небом/Dakini" є другою роботою Зінаїди Кубар в рамках Венеціанської бієнале. У 2015 році мисткиня представила проект "Чорне намисто/Black Beads".

Дакіні – це жіноче медитативне божество, енергетичне буття жіночої статі в тибетському буддизмі. Дакіні пов’язані з мудрістю, знанням та інтуїцією. Саме слово дакіні можна перекласти як "та, що йде по небу". Порівнюючи з українською культурою, жінка має особливе значення та від народження до кінця життя трансформує сакральну єнергію.

Проект презентовано за підтримки кураторського бюро Hagoromo Projects (США) www.hagoromoprojects.com

Про автора

Зінаїда Кубар – українська художниця, орієнтована на образи та міфи, які побутують навколо жіночих питань, та жіночої ідентичності як в українській, так і в світовій культурі.

Вона входить до арт-спільноти Con Artist Collective, Нью-Йорк, США, та Food of War, міжнародного арт-колективу незалежних митців. Зінаїда приймала участь як фасилітатор у Marina Abramovic: In Residence (Kaldor Public Art Project, Австралія).

Крім того, Зінаїда є засновником і директором ArtRehub, волонтерської ініціативи, яка надає психологічну арт-реабілітацію для тих, хто одержав глибоку психологічну травму, насамперед під час війни, яка досі триває в Україні.

Відкриття відбудеться 9-10 травня. Зустріч з автором проекту Зінаїдою Кубар: 10 травня о 11:00.