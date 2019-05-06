Західні партнери вимагають прискорити реформування ринку електроенергії, – американське видання Politico

Країни Європейського Союзу (ЄС), міжнародні фінансові організації, - офіційні кредитори України, а також Агентство США з міжнародного розвитку закликають Україну прискорити й поліпшити роботу з реформування ринку електроенергії (відповідні зобов'язання Україна взяла 2 роки тому).\r\nПро це йдеться в їх спільному листі, стверджує провідне американське видання Politico, пише "Обозреватель".\r\n"У листі до українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана від 17 квітня підписанти поділилися побоюваннями щодо виконання закону ("Про ринок електричної енергії"). Закон, прийнятий в 2017 році, має на меті впровадити конкурентний ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Однак, лише за 2 місяці до кінцевого терміну, "багато важливих операційних деталей залишаються не встановленими".\r\nУ листі закликають Регулятора енергетики країни та міністерство "якомога швидше скликати засідання координаційного центру, щоб критично переглянути стан впровадження нової ринкової моделі, визначити ключові перешкоди і зобов'язати відповідальних їх вирішити".\r\nНагадаємо, з 1 липня поточного року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми Третього енергопакету ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макро фінансову допомогу у розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.