Західні партнери вимагають прискорити реформування ринку електроенергії, – американське видання Politico

Країни Європейського Союзу (ЄС), міжнародні фінансові організації, - офіційні кредитори України, а також Агентство США з міжнародного розвитку закликають Україну прискорити й поліпшити роботу з реформування ринку електроенергії (відповідні зобов'язання Україна взяла 2 роки тому).

Про це йдеться в їх спільному листі, стверджує провідне американське видання Politico, пише "Обозреватель".

"У листі до українського прем'єр-міністра Володимира Гройсмана від 17 квітня підписанти поділилися побоюваннями щодо виконання закону ("Про ринок електричної енергії"). Закон, прийнятий в 2017 році, має на меті впровадити конкурентний ринок електроенергії з 1 липня 2019 року. Однак, лише за 2 місяці до кінцевого терміну, "багато важливих операційних деталей залишаються не встановленими".

У листі закликають Регулятора енергетики країни та міністерство "якомога швидше скликати засідання координаційного центру, щоб критично переглянути стан впровадження нової ринкової моделі, визначити ключові перешкоди і зобов'язати відповідальних їх вирішити".

Нагадаємо, з 1 липня поточного року планується введення нового ринку електричної енергії в Україні, який імплементує норми Третього енергопакету ЄС. Від своєчасного введення ринку залежить, чи отримає Україна макро фінансову допомогу у розмірі 500 млн євро від ЄС в 2019 році.