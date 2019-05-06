Правоохоронці вилучили вдома у одного з керівників Повітряних сил 2 млн рублів і секретні документи: повний перелік

Правоохоронці вилучили вдома у одного з керівників Повітряних сил 2 млн рублів і секретні документи: повний пе

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження відносно першого заступника начальника штабу командування Повітряних сил Збройних сил Олександра Астахова і вилучили у нього відкриту в лютому 2014 року ощадкнижку з 2 млн рублів і секретні військові документи.

Про це йдеться в матеріалах суду, передають Українські Новини.

Зазначено, що Військовою контррозвідкою Служби безпеки України виявлено факт несанкціонованого розповсюдження військовослужбовцями Повітряних сил інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в їх комп'ютерах і на носіях такої інформації.

Так, протягом 2014-2016 років посадовими особами Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба розроблявся проект наукового дослідження (дисертації), якій надано гриф обмеження доступу "таємно".

У той же час, у березні 2016 року перший заступник начальника штабу командування Повітряних Сил полковник Астахов без дозволу керівника зазначеного вищого навчального закладу здійснив копіювання електронної версії цього секретного документу на незареєстрований носій інформації, після чого зберіг його на власному ноутбуці, який знаходиться за місцем його проживання та підключений до мережі Інтернет.

Крім цього, 18 квітня 2015 року Астахов несанкціоновано скопіював і зберіг у себе на комп'ютері секретну телеграму від командування Повітряних сил.

У середині квітня правоохоронці провели обшук за місцем проживання полковника і в його робочому кабінеті.

Вдома у нього виявлена ощадна книжка Ощадбанку Росії, відкрита 15 лютого 2014 року, на якій знаходяться 2 млн рублів.

Також за місцем проживання вилучено секретні документи, зокрема, про застосування авіації в зоні АТО/ООС, склад угруповання російських військових на цій території, склад російської авіації вздовж українського кордону, можливості російських Повітряно-космічних сил і Зенітно-ракетних військ.

Крім того, у нього зберігався документ про діяльність авіаційного угруповання Повітряно-космічних сил РФ і НАТО станом на лютий поточного року.

На робочому місці полковника виявлений секретний документ "Бойовий і кількісний склад Військово-транспортної авіації та Повітряно-десантних військ РФ".

Перелік вилучених документів

Суд наклав арешт на вилучені документи, ноутбук і планшет Астахова.

Заарештовувати ощадкнижку суд відмовився.

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