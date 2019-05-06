Шуфрич похвалився фотографіями романтичної поїздки до Криму з дружиною

Народний депутат України Нестор Шуфрич розповів, як з'їздив разом з дружиною в окупований Крим на великодні свята. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"На травневі свята Нестор Шуфрич вирішив зробити коханій дружині подарунок - романтичну автомобільну подорож у Крим. Практично безпосередньо з Києво-Печерської Лаври - з пасочки і фарбованими яйцями, освяченими Блаженийшим Митрополитом Онуфрієм, - вони виїхали в нашу Ялту, в якій і провели першу частину вихідних. Переїхали через Чонгар. Нашу частину проїхали за 15 хвилин в одну сторону, і за 12 хвилин тому. На другій стороні прочекали огляду відповідно три і два з половиною години.

"Зізнаюся, за три дні в Криму серце стислося не раз, - каже Нестор Шуфрич. - Адже тут пройшли дні мого дитинства з мамою, татом і старшим братом і моєї юності! У Ялті люди дізнавалися, посміхалися, віталися. Настрій у людей святковий, хоча у деяких очі трохи сумні. По дорозі додому на заправці і в кафе теж дізнавалися - підходили, розмовляли, вітали з перемогою Зеленського і раділи, що час Порошенко минуло! ".

На прощання Нестор Іванович з дружиною кинули в море залізну гривню, щоб обов'язково повернутися в наш Крим", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що раніше окупанти відгородили анексований Крим від материкової України парканом.