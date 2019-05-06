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06 травня 2019, понеділок, 11:28 50
Суспільство 2019-07-15T04:08:24+03:00
Українські Новини
На кордоні з Польщею скупчилися сотні автомобілів

На кордоні з Польщею скупчилися сотні автомобілів

На україно-польському кордоні утворилися черги з сотень автомобілів. Про це повідомив помічник голови ДПСУ Олег Слободян в ефірі телеканалу "112".

"Ще зберігається навантаження на пункті пропуску на українсько-польському кордоні, там зараз на виїзд в основних пунктах пропуску знаходиться більше двох, а то й три сотні автомобілів", - сказав Слободян.

Він припустив, що на великодні та травневі свята багато хто приїхав з Польщі в Україну, щоб відпочити, а зараз повертаються на місце роботи за кордоном, або ж додому.

На Закарпатті черги є, але не такі численні.

"Пункти пропуску працюють на повну потужність, робочі місця у нас зараз зайняті і там є прикордонники", - запевнив Слободян.

За його словами, зараз на кордоні критично не вистачає пунктів пропуску при існуючій навантаженні.

"За годину прикордонники оформляють не менше 300-350 чоловік, це досить велика швидкість, і тут є розуміння і з нашими польськими колегами, наприклад, на україно-польському кордоні, де зберігається, як я сказав, ще й навантаження на пункти пропуску, громадянам доводиться чекати по 5-6 годин, практично всі пункти пропуску на українсько-польському кордоні зараз працюють з перевищенням допустимого навантаження", - додав радник голови ДПСУ.

Він закликав громадян відкласти поїздку в Польщу принаймні до сьогоднішнього вечора, а краще - до завтра.

Нагадаємо, кількість заробітчан у Чехії зростає: МЗС назвав число легально працюючих українців.

Заробітчани заводять в Україну близько 10% ВВП.

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