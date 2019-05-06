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06 травня 2019, понеділок, 10:22 17
Події 2019-05-06T13:15:03+03:00
Українські Новини
Двох дітей засипало гарячим піском в покинутому ангарі в Маріуполі

Двох дітей засипало гарячим піском в покинутому ангарі в Маріуполі

Двоє дітей загинули через осипання насипу піску в Маріуполі Донецької області. Про це в понеділок, 6 травня, повідомляє прес-служба ДСНС в Донецькій області.

Повідомлення про нещасний випадок, який стався на перехресті вулиць Очаківська та провулку Піщаний у Маріуполі, рятувальники отримали 5 травня о 22:26.

"На території занедбаного ангара сталося осипання піску, в результаті чого загинули двоє дітей", - йдеться в повідомленні.

На місці події рятувальники з'ясували, що в результаті нещасного випадку загинули двоє хлопчиків 2007 та 2008 років народження. Тіла загиблих були вилучені до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів.

Бійці ДСНС в пошуках інших можливих постраждалих, за допомогою шанцевого інструменту перекопали собою насип піску, однак, більше постраждалих і жертв не виявили.

Як повідомляли Українські Новини, у Черкасах стався обвал підземного тунелю в якому в той час знаходився робочий.

Раніше у Львові на будівельних роботах кількох людей засипало землею.

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