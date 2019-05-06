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06 травня 2019, понеділок, 09:50 10
Економіка світу 2019-05-06T12:45:02+03:00
Українські Новини
Трамп заявив, що мита на китайські товари піднімуть на 25% до кінця тижня

Трамп заявив, що мита на китайські товари піднімуть на 25% до кінця тижня

Президент США Дональд Трамп заявив, що збільшить у п'ятницю, 10 травня, мита на низку китайських товарів з 10 до 25 %. Про це Трамп написав на своїй сторінці в Twitter.

Він нагадав, що протягом 10 місяців Китай сплачував мита США в розмірі 25 % на високотехнологічну продукцію вартістю $50 млрд і 10 % на $200 млрд інших товарів.

"протягом 10 місяців Китай платив в США (ввізні. - ред.) мита у розмірі 25 відсотків на високотехнологічну продукцію вартістю 50 млрд доларів США, і 10 відсотків на інші товари вартістю $200 млрд., А в п'ятницю 10 відсотків зростуть до 25", - написав Трамп.

Він додав, що інші товари незабаром також будуть обкладатися.

"Інші товари на суму $325 млрд, що поставляються Китаєм до нас, поки митом не оподатковуються, але незабаром будуть - на рівні 25 відсотків", - додав американський лідер.

Такий крок з боку Вашингтона Трамп пояснив "дуже повільними" переговорами між США і КНР з метою врегулювати торговий конфлікт між двома провідними економіками світу.

Як повідомляли Українські Новини, ембарго на постачання російських товарів в Україну продовжено до 2020.

Раніше в 2017 році заборону на ввезення товарів з Росії продовжили до 2019 року.

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